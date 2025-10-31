Місячний тариф на газ в Україні знову оновив максимум: оприлюднено ціни на листопад

Вартість "блакитного палива" для переважної більшості населення залишається незмінною.

Постачальники газу оприлюднили цінники на "блакитне паливо" на листопад. Річні тарифи традиційно не змінилися, а от місячний тариф однієї з компаній зріс одразу на 6 гривень, оновивши жовтневий максимум, повідомляє Газправда.

Зазначається, що на ринку постачання природного газу населенню і далі працюють дев’ять постачальників. Чотири з них пропонують лише річний тариф. Ще п'ять компаній пропонують як фіксований річний тариф, так і мінливий місячний цінник.

Щодо вартості газу, то місячний тариф на "блакитне паливо" у листопаді коливається від 8,46 до 29,99 грн за кубометр. При цьому річні тарифи занходяться з межах 7,79 - 9,99 грн.

Зауважимо, що переважна більшість населення (98%, або понад 12 млн домогосподарств) отримує "блакитне паливо" від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за ціною 7,96 гривні за кубометр.

Ціни на газ в Україні - останні новини

22 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд не розглядає підвищення тарифів на газ та комунальні послуги для населення до завершення воєнного стану.

З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги протягом воєнного стану та шість місяців після його завершення. Це передбачає незмінність цін на газ, теплопостачання та гарячу воду для населення.

Втім, НАК "Нафтогаз України" зафіксував вартість газу для населення на рівні 7,96 гривень за кубометр лише до квітня 2026 року.

