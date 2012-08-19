Українсько-російська ракета вивела на орбіту американський супутник

Українсько-російська ракета космічного призначення «Зеніт-3SL», яка стартувала у Тихому океані з морської платформи «Одіссей» в рамках програми «Морський старт», успішно вивела на орбіту американський супутник зв'язку «Інтелсат-21».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Роскосмосу.

«19 серпня 2012 р. о 10:55 за московським часом з платформи «Морський старт» виконано пуск ракети-носія «Зеніт-2S» з розгінним блоком «ДМ-SL» і телекомунікаційним космічним апаратом (КА) «Інтелсат-21». Відповідно до циклограми польоту, об 11:25 за московським часом космічний апарат відділився від розгінного блоку», - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що КА «Інтелсат-21» виведено на цільову орбіту.

Як повідомили УНІАН у ракетно-космічній корпорації «Енергія» імені С.Корольова, запуск було здійснено на добу пізніше від запланованого через виявлені несправності.

Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКП) «Зеніт-3SL». Розробником і виготовлювачем ракети-носія «Зеніт-2S» (тобто першого і другого ступенів усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південмашзавод» (м. Дніпропетровськ, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створено і серійно виготовляється РКК «Енергія» ім. С.П.Корольова (м. Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких КА з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія «Boeing Commercial Space Company» (м. Сієтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення, який відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні і гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відрізняється екологічною чистотою. Доопрацьована з урахуванням специфіки морського старту.