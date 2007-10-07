У Італії виявили підробку під Ferrari
05:47, 07 жовтня 2007Наука та IT
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Поліція шукає автора
У Італії було виявлено підроблену Ferrari 355 Berlinetta, повідомляє AGI News. На думку фахівців, контрафактний автомобіль червоного кольору, практично не відрізняється від оригіналу, але не збирався на заводі в Маранелло, пише Лента.ру.
Після детального аналізу з`ясувалося, що контрафактна Ferrari зроблена на базі Pontiac Fiero. Зараз правоохоронні органи розшукують автора підробки.
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