У Італії виявили підробку під Ferrari

У Італії було виявлено підроблену Ferrari 355 Berlinetta, повідомляє AGI News. На думку фахівців, контрафактний автомобіль червоного кольору, практично не відрізняється від оригіналу, але не збирався на заводі в Маранелло, пише Лента.ру.

Після детального аналізу з`ясувалося, що контрафактна Ferrari зроблена на базі Pontiac Fiero. Зараз правоохоронні органи розшукують автора підробки.