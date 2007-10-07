Японія випередила Китай та Індію у боротьбі за Місяць

Японський безпілотний космічний апарат успішно досяг орбіти природного супутника Землі, передає Associated Press. Апарат став першим супутником, запущеним Японією, що досяг орбіти Місяця. "Ми вважаємо, що це великий крок. Все йде добре, і ми впевнені в успіху", - заявив керівник проекту Йосісада Такізава.

Запуск місячного супутника раніше Китаю, який планує вивести аналогічний апарат на орбіту Місяця наприкінці цього року, та Індії, яка також запустить подібний зонд в 2008 р., став для Японії питанням престижу. Вартість проекту SELENE - 32 млрд єн (279 млн. дол.).