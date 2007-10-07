США будують авіаносець нового типу
17:51, 07 жовтня 2007Наука та IT
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Лише за 11 мільярдів доларів
У США почалося будівництво першого авіаносця нового проекту, повідомляє Defencetalk.
Авіаносець нового типу стане найдорожчим кораблем в історії ВМС США - його вартість може перевищити спочатку запланований рубіж 11 мільярдів доларів, що само по собі є рекордом.
Корабель, який уже одержав ім`я "Джеральд Форд", стане 78-м за ліком авіаносцем ВМС США, і першим авіаносцем нового типу, який увійде до складу флоту з 1975 року, коли ВМС одержали головний корабель попередньої серії - "Честер Німіц". Останній "Німіц" - CVN-77 "Джордж Буш" ввійде до ладу 2008 року, а передача флотові CVN-78 планується на 2014-15 рік. Він повинен замінити збудований 1961 року авіаносець "Ентерпрайз".
|Комп`ютерна модель майбутнього авіаносця
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