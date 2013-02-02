Лабораторія Касперського: геймер - легка жертва для хакера

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського» (Росія).

При цих атаках ризику піддаються особисті дані користувачів, що містять паролі від онлайн-ігр і систем онлайн-банкінгу: в першому випадку зловмисники намагаються вкрасти персонажів та ігрові цінності, щоб згодом продати ці віртуальні артефакти за справжнісінькі гроші, у другому – самі гроші з реальних банківських рахунків.

Згідно з моніторингом «Лабораторії Касперського», для досягнення своєї злочинної мети зловмисники щодня розсилають геймерам у середньому 10 листів з шкідливими посиланнями і вкладеннями, а також роблять близько 500 спроб заразити геймерів через браузери. При цьому «зібрана» компанією «колекція» шкідливих програм, орієнтованих на атаки онлайн-ігор, щодня поповнюється на 5 тис. нових зразків.

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Улюбленим прийомом зловмисників у світі онлайн-ігр є соціальна інженерія і, зокрема, фішинг. Наприклад, прикриваючись ім'ям відомої гри, злочинці відчайдушно намагаються привернути геймерів на свої підроблені сайти з метою одержати їх паролі від облікових записів гри – у 2012 році спеціалісти «Лабораторії Касперського» зафіксували 15 мільйонів спроб відвідин фішингових сайтів, що імітували портали одного з найбільших розробників онлайн-ігор. Виходить, що щодня налічується до 50 тисяч спроб переходів на фішингові сайти.

Загрози для геймерів розподілені в світі нерівномірно і напряму корелюють з кількістю активних гравців у різних країнах. У TOP-3 цього нерадісного рейтингу в 2012 році опинилися Росія, Китай та Індія. Саме у цих країнах геймери стикаються з найбільшим ризиком зараження і подальшої крадіжки персонажів та ігрових цінностей. Цей список «лідерів» більш-менш постійний впродовж декількох років, і чекати спаду активності зловмисників не доводиться.

Як вважає провідний антивірусний експерт «Лабораторії Касперського» Сергій Голованов, необхідно поводитися обережно при одержанні листів, в яких, наприклад, адміністрація сервера онлайн-гри запитує персональні дані від облікового запису або пропонує пройти авторизацію під якимсь приводом, – не варто відразу ж кидатися переходити за посиланням у листі, сайт може виявитися фішинговим.

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По-друге, не варто качати з сумнівних джерел неофіційні патчі – разом з ними легко можна дістати «бонус» у вигляді троянів, що впроваджуються в систему комп'ютера і крадуть будь-які паролі. Причому не лише від онлайн-гри, а й, наприклад, від банківської картки, якщо вона була «засвічена» в Інтернеті.

«У зв'язку з цим для геймерів може бути актуальною віртуальна банківська картка, яка дасть змогу витратити рівно стільки, скільки було заплановано, і допоможе уникнути зайвих ризиків», - вважає С. Голованов.