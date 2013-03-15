Skype пояснив, чому надав вихідний код спецслужбам

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників працюючого з Microsoft комунікаційного агентства, у компанії справді є угода із спецслужбами про надання вихідного коду ПЗ. Без розкриття коду неможливе використання програми в органах державної влади.

Однак надання кодів не означає, що державні організації можуть читати повідомлення або отримувати доступ до даних приватних користувачів. Знаючи алгоритм шифрування, але не маючи ключа, неможливо перехопити повідомлення, а ключ створюється на боці користувача.

На цю тему: Спецслужби отримали доступ до прослуховування Skype

Про те, що спецслужби можуть прослуховувати розмови в Skype і читати передані через сервіс повідомлення, повідомила 14 березня газета «Ведомости», пославшись на двох експертів з інформаційної безпеки.

Один з експертів, виконавчий директор компанії Peak Systems Максим Емм, стверджував, що в Skype є «спеціальний режим». Перевівши в нього абонента, можна здійснювати прослуховування його розмов, оскільки ключі шифрування починають генеруватися не на пристрої користувача, а на сервері.

За законами РФ, зауважує Лента.ру, оператори зв'язку, включно із стільниковими операторами, повинні надавати дані про користувачів за запитом правоохоронних органів. Skype в Росії не зареєстрований як оператор зв'язку.