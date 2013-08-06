У Росії можуть об'єднати космо- та авіапром

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Рогозін сказав на засіданні комісії з розслідування причин аварії ракети-носія «Протон-М», що сталася 2 липня.

«Склався штучний розподіл технічної бази об'єктивно взаємопов'язаних ракетно-космічній і авіаційній промисловості. І коли ми зараз розпочинаємо роботу комісії, яка має скласти конфігурацію ракетно-космічної промисловості, вважаю затребуваною ідею обговорити питання об'єднання у рамках єдиної технічної політики того, що робиться як в космічній промисловості, так і в авіаційній», - сказав Рогозін.

За його словами, в авіації розширюється стеля можливостей, і можуть з'явитися апарати, що працюють як у ближньому космосі, так і у повітряному просторі.

Рогозін підкреслив, що серед керівного складу космічної галузі немає фахівців, які мають досвід стратегічного планування управління виробництвом.

Він вважає, що Федеральне космічне агентство самоусунулося від такого важливого завдання, як стимулювання попиту на внутрішньому ринку на космічні послуги.

Крім того, Рогозін переконаний, що слабко формується науково-технічний заділ. За його словами, у США наукових робіт, присвячених розвитку ракетно-космічної техніки з 2007 по 2011 рік, було 716, в Європейському Союзі – 658, а в Росії – 132.

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Як сказав Рогозін, відсутня єдина технічна політика, як в самому ракетно-космічному виробництві, так і в оснащенні підприємств сучасним обладнанням і прикладним математичним забезпеченням.

За його словами, також не вирішені питання матеріальної відповідальності підприємств і їх керівників за «конфліктні результати їх бурхливої діяльності».

Він підкреслив, що державна комісія зобов'язана не лише виявити технічні причини аварії, а й зробити висновок про винуватців і відповідальність посадових осіб підприємств промисловості і представників космічного агентства.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прес-служба Роскосмосу заявила, що аварія ракетоносія «Протон-М» з трьома комічними апаратами «Глонасс-М» 2 липня сталася через нештатне функціонування датчиків кутових швидкостей (ДКШ), оскільки вони були встановлені у перевернутому положенні.

У відомстві нагадали, що аварія ракети космічного призначення (РКП)сталася на 32-й секунді польоту. Руйнування конструкції і падіння складових частин РКП сталося за межами стартового комплексу. Жертв і руйнувань немає.