У заводного ноутбука з`явиться ще дешевший конкурент

Мері Лу Джепсен (Mary Lou Jepsen), колишня техдиректор фонду OLPC, відомого розробкою заводних "стодоларових" ноутбуків, заснувала компанію Pixel Qi, метою якої стане створення аналогічних пристроїв вартістю 75 доларів.

Джепсен має намір комерціалізувати розроблені і запатентовані нею технології. Зокрема, вона розробила енергозберігаючі дисплеї, зображення на яких помітне навіть, коли на них потрапляє сонячне проміння.

Pixel Qi співробітничатиме з OLPC як постачальник, а також продавати свої пристрої комерційним організаціям.

Оголошуючи концепцію свого ноутбука XO в 2005 році, OLPC мала намір вкластися в 100 доларів. Але нині собівартість пристрою становить близько 200 доларів.

Джепсен залишила компанію наприкінці 2007 року. Приблизно тоді ж фонд OLPC розірвав угоду про співпрацю з Intel, яка виготовляє аналогічні ноутбуки Classmate PC.

Лента.ру