У Нідерландах винайшли роботів, які будуть захищати аеропорти і поля від птахів - ЗМІ

Робоптахи можуть використовуватися як в ручному, так і автоматичному режимі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Пристрій вже було перевірено на звалищі сміття в Твенте, на якій зазвичай збирається багато чайок. Їх число значно знизилося всього через кілька днів після того, як робоптахи почали патрулювати район.

Університет планує випробувати нову технологію на невеликих фермах і в аеропортах у 2015 році, і якщо робоптахи доведуть свою ефективність, то шлях для їх комерційного використання буде відкритий.

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Проблема надлишку птахів існує в Нідерландах давно. Поблизу найбільшого міжнародного аеропорту Схіпхол в Амстердамі спостерігаються величезні скупчення качок, які становлять загрозу для літаків. Чайки заполонили розташовані біля моря міста.

Щоб запобігти навалі птахів в Лейдені, знищуються їх яйця, в Гаазі муніципальна влада тестує ефективність лазерних променів, в районі Схипхола фахівці тільки за останні два роки відловили 17 тис качок.

”Звуки, що здійснюються хижим птахом, і відповідний вид завжди означають небезпеку, - зазначають винахідники. - Птахи генетично запрограмовані на те, щоб боятися хижаків: так вони виживають. А наші робоптахи не просто виглядають як соколи і орли, а ганяються за іншими птахами і явно дають зрозуміти, хто тут хижак, а хто - його жертва”. За їхніми словами, попередні подібні розробки відрізнялися надмірною складністю. Однак завдяки новим технологіям управління робоптахами тепер стало дуже простим і не вимагає ніякого спеціального навчання.

Екологи вже висловили побоювання стосовно цієї розробки. На їхню думку, повсюдне використання робоптахів може призвести до порушення балансу в екосистемі.