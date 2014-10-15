Apple і Facebook будуть платити своїм співробітницям за яйцеклітини

Оплата заморожування яйцеклітин стане частиною пакету бонусів, за допомогою яких компанії Кремнієвої долини залучають перспективних співробітниць, повідомляє Лента.ру з посиланням на NBC.

Як Apple, так і Facebook готові компенсувати витрати на заморожування яйцеклітин на суму до 20 тисяч доларів.

Процедура частково може вирішити проблему вибору між народженням дітей і кар'єрним ростом в найбільш підходящому репродуктивному віці, вважають в компанії. Однак критики ідеї вважають, що технологічні компанії таким чином намагаються максимально утримати співробітниць від виходу у декретну відпустку.

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Це вже не перший подібний бонус - наприклад, Facebook вже виплачує 4 тисячі доларів при народженні дитини, а Apple оплачує витрати у розмірі до 15 тисяч доларів на медичні процедури, пов'язані з плануванням сім'ї.

Можливо, таким чином технологічні компанії підтримують ідею гендерної різноманітності свого штату - не секрет, що в більшості компаній Кремнієвої долини домінують співробітники чоловічої статі. В Apple і Facebook жінки становлять близько 30 відсотків штату.

Заморожування яйцеклітин є недешевим задоволенням. У США одна процедура обходиться в суму від 7 до 12 тисяч доларів, а зберігання обійдеться ще приблизно в 4 тисячі доларів на рік. Лікарі ж рекомендують жінкам заморожувати як мінімум 20 яйцеклітин, що можна зробити мінімум за дві процедури.