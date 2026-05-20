Чому тиранозавр мав крихітні передні лапи: вчені назвали вкрай несподівану причину

Адаптації гігантських голів у динозаврів почалися в регіонах із гігантською здобиччю.

Могутні хижі динозаври, як-от тиранозавр (Tyrannosaurus rex), мали крихітні передні лапи, оскільки використовували свої потужні голови як основну зброю, йдеться в новому дослідженні. Як пише The Independent, страхітливий T.rex був величезним динозавром, який виростав до 12 метрів у довжину та 6 метрів у висоту, але мав комічно маленькі передні кінцівки - близько 0,9 метра завдовжки, приблизно як у людини.

Тепер дослідники стверджують, що крихітні передні лапи цих масивних динозаврів пов’язані з розвитком їхніх великих, потужних черепів, що відображає перехід до полювання за допомогою голови та щелеп замість кігтів.

Ця еволюційна зміна тіла збігається зі збільшенням розміру здобичі – гігантських довгошиїх рослиноїдних завропод та інших великих травоїдних динозаврів.

Відео дня

"Ми прагнули зрозуміти, що саме спричинило цю зміну, і виявили сильний зв’язок між короткими руками та великими, потужно побудованими головами", – сказав Чарлі Роджер Шерер, автор дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

"Голова перебрала на себе функцію рук як засобу нападу. Це випадок "використовуй або втрать". Руки більше не були корисними й з часом зменшилися", – пояснив Шерер.

Адаптації гігантських голів у динозаврів почалися в регіонах із гігантською здобиччю. У цьому доісторичному світі намагатися схопити й утримати 100-футового завропода кігтями було менш ефективно, ніж атакувати й утримувати його щелепами.

Збільшення розміру здобичі, ймовірно, призвело до "еволюційної гонки озброєнь", у якій динозаври розвивали міцні черепи та щелепи, що давало змогу краще долати жертву.

У дослідженні вчені кількісно оцінили міцність черепа, враховуючи його розміри, щільність з’єднання кісток черепа та силу укусу щелепи. Вони виявили, що T. rex отримав найвищий показник, за ним – Tyrannotitan, ще один двоногий динозавр майже таких самих розмірів, як T. rex, який жив на території сучасної Аргентини в ранньому крейдяному періоді 145–100 мільйонів років тому.

Також вони порівняли довжину рук із розміром черепа серед п’яти груп динозаврів і встановили, що зменшення передніх кінцівок було більш тісно пов’язане з міцністю черепа, ніж із розміром самого черепа або загальними розмірами тіла.

Дослідники зазначили, що навіть деякі хижі динозаври з міцними головами та крихітними передніми кінцівками мали невеликі загальні розміри тіла.

"Ми припускаємо, що редукція передніх кінцівок була наслідком їхньої непотрібності під час захоплення здобичі у цих великих тероподів", – підсумували вони.

Нагадаємо, науковці з Ліверпульського університету виявили докази того, що сліди оригінальних органічних молекул, у тому числі колаген, досі існують у кістках динозаврів, вік яких становить приблизно 66 мільйонів років.

Вас також можуть зацікавити новини: