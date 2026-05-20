Туристам розповіли, як отримати компенсацію за багаж, пошкоджений під час авіаперельоту

Щоб убезпечити себе, пасажирам необхідно вжити кількох важливих заходів.

Багато туристів воліють літати з ручною поклажею аж ніяк не з міркувань економії, а через побоювання, що їхній зареєстрований багаж буде пошкоджений або зникне.

Однак якщо все ж не уникнути здачі своєї дорогоцінної валізи в багажне відділення, у туристів все ж є шанс отримати компенсацію в разі її пошкодження, пише The Mirror.

Річ у тім, що існує закон міжнародного права під назвою Монреальська конвенція, який захищає відпочивальників у разі пошкодження, втрати та навіть затримки багажу, але для того, щоб все пройшло на користь пасажира, необхідно вжити кількох важливих кроків.

Експерти підкреслюють, що після того, як валіза здається в багажне відділення авіакомпанії, остання несе юридичну відповідальність за її збереження до моменту отримання пасажиром в пункті призначення.

При цьому, як правило, авіакомпанії не відшкодовують незначні подряпини, потертості або невеликі вм'ятини. Однак вони несуть відповідальність за структурні пошкодження, поломку коліс, зламані ручки або пошкодження вмісту.

Як отримати компенсацію за пошкоджений під час авіаперельоту багаж

Експерти попереджають, що ключовим тут є своєчасна заява про пошкодження багажу – бажано зробити це в аеропорту відразу ж після його отримання. Якщо ви почекаєте до повернення додому, авіакомпанія може заявити, що пошкодження сталося в будь-який момент після того, як багаж було отримано, що значно ускладнить доведення провини.

При цьому туристам радять зібрати якомога більше доказів, і одним з найважливіших з них є акт про пошкодження багажу (Property Irregularity Report, PIR). Його слід отримати на стійці видачі багажу в аеропорту під час повідомлення про пошкодження, оскільки він доводить, що про це було повідомлено до від'їзду з аеропорту.

Також слід зробити чіткі фотографії або відеозаписи пошкоджень, поки ви перебуваєте в залі видачі багажу. Не зайвим буде зробити фото своєї валізи перед здачею в багаж, оскільки це допоможе довести, що валіза була без пошкоджень до передачі авіакомпанії.

І хоча сучасні смартфони зазвичай мають функції позначки часу та геолокації під час фотографування, додаткові докази того, що проблема виникла в аеропорту, не будуть зайвими. Для цього варто включити в кадр деталі на задньому плані, такі як номер багажної каруселі, інформаційні табло аеропорту та вказівники.

Водночас варто врахувати, що термін подання заяви про пошкодження багажу дуже короткий. В ідеалі, слід подавати заяви в аеропорту якомога швидше. Для цього потрібно знайти стійку обслуговування багажу (яку іноді називають стійкою видачі багажу або стійкою наземного обслуговування) – вона зазвичай розташована всередині залу видачі багажу, найчастіше поруч із багажними каруселями або біля задньої стіни перед проходженням митного контролю.

Якщо співробітників немає, важливо задокументувати це фотографією як доказ того, що ви вжили всіх необхідних заходів, щоб знайти когось. У деяких аеропортах поруч із цими стійками є кіоски самообслуговування, де можна відсканувати свою багажну бирку та повідомити про пошкодження.

Також необхідно подати офіційну заяву до авіакомпанії (зазвичай через їхній веб-сайт) протягом семи днів після вильоту. Якщо ви пропустите цей термін, ваше законне право на компенсацію практично повністю зникне.

При цьому важливо розуміти, що ви не отримаєте автоматично грошову виплату тільки тому, що ваш багаж був пошкоджений. Як правило, авіакомпанії пропонують один із таких варіантів:

Професійний ремонт: авіакомпанії можуть оплатити послуги фахівця з багажу для ремонту зламаних коліс, ручок або блискавок.

Пряма заміна: авіакомпанії можуть надіслати вам абсолютно нову валізу безпосередньо з каталогу брендів-партнерів, підібрану за розміром і стилем до вашої старої валізи.

Грошова виплата (з урахуванням амортизації): якщо авіакомпанія вирішить оплатити покупку нової валізи, вона не виплачуватиме вартість "нова за стару" – суму розрахують залежно від віку сумки. Наприклад, якщо валізі за 300 євро було чотири роки, її поточну вартість можуть розрахувати всього в 100 євро і виплатити саме цю суму.

Якщо ж пошкодження отримали предмети всередині валізи, пасажири також можуть претендувати на компенсацію, однак якщо вдасться довести авіакомпанії, що вони були упаковані "належним чином".

Інші права авіапасажирів

