Радіація в уламках російських дронів: Флеш пояснив, наскільки це небезпечно

Стержні зі збідненого урану в ракеті дуже небезпечні.

Російські окупанти встановлюють на свої дрони ракети, в уламках яких після падіння фіксується радіація. Про це в коментарі УНІАН сказав Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони.

Він розповів, що росіяни в цілому використовують ракету, яку встановлюють на "Шахед". За їхнім задумом, ця ракета збиватиме українські вертольоти.

"Це дуже стара радянська ракета, і у цієї ракети в якості бойової частини використовуються спеціальні стержні зі збідненого урану. Вони дуже небезпечні", - сказав експерт.

Так, підкреслив він, коли такі уламки знаходять, то стержні повинні прибрати фахівці, адже фіксується радіація.

Р-60 на Чернігівщині

Говорячи про сьогоднішню інформацію від Служби безпеки України, "Флеш" розповів, що бойова частина радянської ракети Р-60 складається зі спеціальних стержнів зі збідненим ураном, які є дуже міцними, аби мати можливість атакувати літаки. "Ця бойова частина випромінює радіацію", - додав він.

Наскільки це небезпечно

Відповідаючи на запитання, наскільки це небезпечно для довкілля та для людей, Бескрестнов зазначив, що небезпечним це може бути лише для фахівців, які працюють з цими уламками.

Водночас він закликав цивільних не підходити до уламків і не робити з ними нічого, а звертатися до фахівців.

Крім того, за словами експерта, земля та вода через ці стержні не забруднюються, адже знаходяться всередині бойової частини. "Вона ціла, вона не розламується і не розлітається, наскільки ми знаходили це", - сказав експерт.

Чи часто фіксуються такі знахідки

На уточнення, чи багато разів знаходили щось подібне, "Флеш" сказав, що це було дуже багато разів, і фіксується ще з зими.

"Мабуть, кожного тижня ми фіксуємо одну таку ракету. Росіяни намагаються полювати за нашими гелікоптерами", - зазначив він.

Без прихованого сенсу

Крім того, фахівець зауважив, що Росія застосовує таку технологію "не спеціально, це не бойовий радіаційний заряд всередині".

"Це просто така технологія в радянські часи була у виготовленні бойової частини. Це радянська ракета Р-60 для того, щоб вражати, наприклад, перехоплювачі. І носова частина у неї має бути дуже тверда. І немає нічого твердішого, ніж стержні зі збідненого урану. І в радянські часи їх туди встановили як засіб ураження. Але зараз ми бачимо, що вони випромінюють радіацію", - пояснив Бескрестнов.

Висока радіація від дрона з ракетою на Чернігівщині

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівську область в ніч на 7 квітня. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.

У безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою було зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

Дослідження встановили, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

