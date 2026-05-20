Таїланд скасує 60-денний безвізовий в'їзд для українців і не тільки

Рішення пояснюють необхідністю знизити рівень злочинності та боротьбою з нелегальною зайнятістю іноземців.

Таїланд починає згортати частину своїх туристичних візових послаблень, оскільки влада прагне посилити боротьбу зі злочинністю та нелегальним працевлаштуванням іноземців. Обмеження зачеплять зокрема Україну та РФ. Як повідомляє Bloomberg, нові правила можуть стати черговим ударом для туристичної галузі, яка залишається одним із ключових секторів економіки країни.

Зокрема, у вівторок уряд прем’єр-міністра Анутина Чарнвіракхула схвалив припинення дії програми безвізового в’їзду на 60 днів для громадян 93 країн і територій. Цю програму запровадили в межах відновлення туристичної сфери після пандемії Covid-19, йдеться у заяві уряду.

Після змін туристи з Австралії, Сінгапуру, США та низки інших країн зможуть перебувати в Таїланді без візи лише 30 днів. Для громадян деяких держав також знову запровадять необхідність оформлення візи після прибуття.

Відео дня

"Посилення правил відбувається на тлі труднощів із відновленням туристичного сектору, який забезпечує близько п’ятої частини економіки Таїланду. Кількість іноземних туристів досі не повернулася до допандемічного рівня, а перспективи погіршуються через конфлікт на Близькому Сході, який підштовхує ціни на паливо вгору та стримує попит на далекі подорожі", - йдеться у статті.

У вівторок державне агентство з економічного планування Таїланду знизило прогноз щодо кількості іноземних туристів у 2026 році до 32 мільйонів осіб. Раніше очікувалося 35 мільйонів, що означає ймовірне друге поспіль річне скорочення туристичного потоку.

Урядовці пояснюють посилення правил необхідністю боротьби зі зловживаннями безвізовими програмами. За словами влади, ними дедалі частіше користуються міжнародні злочинні угруповання та іноземці, які нелегально працюють у сферах, що мають бути зарезервовані для громадян Таїланду.

Таке рішення свідчить про зміну підходу однієї з найбільш залежних від туризму економік Азії. Протягом останніх років Таїланд активно спрощував правила в’їзду для іноземців, намагаючись повернути туристів і стимулювати витрати після того, як пандемія Covid-19 серйозно вдарила по галузі.

У переліку країн, що поптрапили під обмеження, - Андорра, Бахрейн, Бразилія, Бруней, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кувейт, країни Балтії, Ліхтенштейн, Люксембург, Малайзія, Мальдіви, Нова Зеландія, Оман, Філіппіни, Польща, Португалія, Сан-Маріно, Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна, ОАЕ, Велика Британія, Перу, Гонконг, В'єтнам, Болгарія, Кіпр, Індія, Казахстан, Мальта, Румунія, Узбекистан, Китай, Росія та інші.

Новини туризму

Нагадаємо, на Майорці спалахнуло обурення через стан одного з найвідоміших пляжів острова - мальовничий Ес-Кало-дес-Моро, який буквально "зникає" через надмірний наплив туристів. Колись прихована перлина південно-східного узбережжя Балеарських островів зараз стала жертвою власної популярності, значною мірою - через соцмережі та інфлюенсерів.

За даними Фонду друзів Caló des Moro-s'Almonia, відпочивальники щодня несвідомо виносять із пляжу до 70 кілограмів піску, зокрема на взутті, рушниках та сумках. За весь літній сезон втрати можуть сягати шести тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: