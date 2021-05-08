Обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі.

Четверо громадян Східної Європи визнали свою участь у кібератаках на фінансові установи у США у період з 2008 по 2015 роки.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Читайте такожБританська компанія випустила програму для зміни міміки акторів кіно під дубляжГромадяни Росії Олександр Гричишкін та Андрій Скорцов у парі з двома громадянами Литви Олександром Скородумовим й Павлом Стассі орендували IP-адреси, сервери та домени для клієнтів-кіберзлочинців, котрі використовували цю технічну інфраструктуру для поширення шкідливих програм. Хакери отримували доступ до комп’ютерів жертв, формували мережі ботів, крали банківські облікові дані для подальшого шахрайства.

Шкідливі програми Zeus, SpyEye, Citadel і Blackhole Exploit Kit у період з 2009 по 2015 роки постійно атакували американські компанії й фінансові структури.

Обвинувачені допомагали своїм клієнтам маскуватися від правоохоронних органів і безперешкодно продовжувати свої злочини.

Гричишкін і Скорцов були засновниками організації та володіли нею. Скворцов відповідав за маркетинг злочинного бізнесу та контактував з клієнтами, а Гричишкін був щоденним керівником організації та керував персоналом.

Скородумов був одним з провідних системних адміністраторів, а іноді навіть єдиним сисадміном. Він налаштовував й керував доменами та IP-адресами клієнтів, допомагав клієнтам оптимізувати шкідливі програми і мережі ботів. Стассі виконував різні адміністративні завдання, як от онлайн-маркетинг і використання вкраденої або неправдивої особистої інформації для реєстрації веб-хостингів чи фінансових звітів.

Обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Автор: Яна Ставська