Вчені знайшли в пустелі крихітну, але дуже важливу скам’янілість

Крихітна скам'янілість, виявлена в пустелі Гобі в Монголії, виявила новий вид раннього ссавця, що жив близько 90 мільйонів років тому. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що ця знахідка уточнює знання вчених про найдавніших родичів плацентарних ссавців.

Зразок було знайдено у 2019 році у формації Баяншире, родовищі, де було виявлено дуже мало скам’янілостей ссавців порівняно з іншими формаціями в регіоні. Вже сама лише рідкість цієї знахідки виділяє її на тлі більшості аналогічних відкриттів, зроблених у краще вивчених шарах.

Вид, що отримав назву Ravjaa ishiii, належить до родини Zhelestidae, групи ранніх плацентарних ссавців, що жили в пізньому крейдяному періоді. Ці тварини були маленькими, розміром з мишу, і еволюціонували разом з динозаврами, займаючи екологічні ніші, які досі вивчаються.

Фрагмент, що змінює картину

Цікаво, що сама скам'янілість невелика: фрагмент щелепи розміром всього 1 сантиметр, що зберіг кінець премоляра і три корінні зуби. Проте, як повідомляється в Acta Palaeontologica Polonica, цей фрагмент надає достатньо анатомічних деталей для ідентифікації абсолютно нового роду та виду. За словами Цукаси Окоші та його колег:

"Численні чудово збережені скам'янілості ссавців, виявлені в пізньокрейдяних шарах пустелі Гобі в Монголії, відіграли ключову роль у розумінні еволюції ссавців мезозойської ери".

Вчені зазначили, що більшість цих знахідок походить із формацій Баруунгойот і Джадокхта, тоді як із нижньої формації Баянширеє раніше було виявлено лише дві фрагментарні останки ссавців.

У цьому контексті дане відкриття здається майже випадковим. Імовірність виявлення такої маленької скам'янілості у величезній пустелі Гобі вкрай низька, що підтверджує й команда дослідників.

Зуби, адаптовані до мінливого середовища

Цікаво, що найбільш примітним у Ravjaa ishiii є структура його зубів. Корінні зуби незвично високі й міцні, явно відрізняються від зубів відомих родичів. Як пояснили дослідники:

"Його незвично високі корінні зуби та характерна форма щелепи відрізняються від відомих родичів", що дозволило їм виділити новий рід і вид. Вони додають, що "міцність корінних зубів нагадує зуби ссавців, які харчуються насінням і фруктами".

Вони припускають, що ранні еутерії вже використовували ресурси, пов'язані з появою квіткових рослин у крейдяному періоді. Навіть коли динозаври домінували в наземних екосистемах, деякі ссавці непомітно адаптувалися до нових джерел їжі.

Окрім анатомії, скам'янілість також має еволюційне значення. Як заявила команда, Ravjaa ishiii є першим екземпляром желестида, виявленим у формації Баяншире, і, в ширшому сенсі, першим, коли-небудь знайденим у Монголії.

"Цей вид потенційно є найдавнішим представником серед желестидів або настільки ж давнім, як і найдавніші з відомих на даний момент желестидів, зібраних в Узбекистані", - пишуть вони.

Важливо, що це відкриття дозволяє припустити, що дана група організмів виникла на стику раннього і пізнього крейдяного періодів.

"Знайти таку крихітну скам'янілість на безкрайніх просторах пустелі Гобі - це як подарунок… це не що інше, як диво", - сказав професор Мототака Санейосі з Окаямського університету науки.

Археологи, які вивчають римську історію у Швейцарії, виявили 2000-річний римський військовий табір, розташований на висоті 2133 метрів над рівнем моря.

Він стратегічно розташовувався на височині, щоб війська могли спостерігати за долинами та гірськими перевалами, регіонами, які в іншому випадку було б важко спостерігати. Від табору залишилися лише рови та стіна. Але найяскравішою ознакою були свинцеві кулі для пращі з клеймом 3-го римського легіону.

