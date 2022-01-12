Вчені знайшли хитрий і дешевий спосіб видалення метану з повітря.

Команда Массачусетського технологічного інституту (МТІ) продемонструвала новий спосіб видалення метану з повітря - використовували інгредієнт наповнювача для котячих туалетів.

Про це повідомили на сайті МТІ.

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Американські вчені розробили новий метод видалення газу з повітря. Для нього використовували цеоліт - тип глини, який можна зустріти в наповнювачі для котячих туалетів.

"Команда виявила, що обробка цеоліту невеликою кількістю міді робить матеріал дуже ефективним при поглинанні метану з повітря навіть за надзвичайно низьких концентрацій", - йдеться в повідомленні.

Цей метод має ряд переваг, одна з яких - дешевизна. Інші методи, як правило, використовують дорогі каталізатори, такі як платина або паладій.

Також новий процес, ймовірно, виявиться менш ризикованим і небезпечним. Раніше розроблені методи вимагали дотримання температурного режиму в 600 градусів Цельсія. Це небезпечно, оскільки метан і кисень легко запалюються самі по собі і в поєднанні. Новий метод, як видається, має максимальну ефективність при температурі близько 300 градусів за Цельсієм. Це означає, що і енергії для нагріву буде потрібно менше.

Крім того, він може працювати при концентраціях метану нижче, ніж інші методи. В результаті обробки метан перетворюється на вуглекислий газ, який має менший вплив на атмосферу.

Метод пропонують використовувати в місцях, які є концентрованим джерелом метану - молочні корівники, вугільні шахти.

На його удосконалення вчені отримали грант від Міністерства енергетики США в розмірі 2 мільйонів доларів.

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