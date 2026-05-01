Як насправді зберігати борошно, щоб воно не псувалося завчасно: поради експертів

Вони виокремили всього три правила.

Зберігання борошна потребує особливого підходу, якщо ви хочете, щоб воно залишалося свіжим і придатним для випікання тривалий час, пише Better Homes & Gardens із посиланням на експертів своєї тестової кухні.

Як зазначають фахівці, паперова упаковка, у якій ми купуємо продукт, не є надійним захистом. Борошно з паперових пакетів дозволяє залишкам вологи після обробки виходити, але воно не захистить борошно у вашому домі від тепла, ароматів інших продуктів чи нової вологи.

Згідно з порадами, першим кроком має бути переміщення продукту в герметичну ємність. Підійде будь-який контейнер – пластиковий чи скляний, або навіть звичайний зіп-пакет. Якщо не хочете бавитися з пересипанням, можна просто покласти пакет із борошном цілим усередину великої місткості.

Відео дня

Терміни зберігання суттєво різняться залежно від сорту та умов. Універсальне борошно в герметичній тарі у прохолодному темному місці "живе" 8–12 місяців. Водночас інші види борошна при кімнатній температурі зберігаються лише 3–6 місяців.

Особливу увагу варто приділити цільнозерновим сортам. Через високий вміст жирів вони залишаються свіжими в шафі лише до пів року. Якщо ви хочете зберегти такий продукт довше, директорка тестової кухні Лінн Бланчард радить використовувати морозильну камеру.

Так, для тривалих запасів (до одного року) холод – найкращий варіант. Герметичні пакети в морозилці захистять борошно, яке ви використовуєте рідко, від появи неприємного гіркого присмаку. Головне – не забути потримати продукт за кімнатної температури безпосередньо перед випіканням.

Аби запаси не зіпсувалися раніше часу, фахівці рекомендують дотримуватися трьох простих правил: тримати продукт у прохолоді подалі від світла, використовувати лише герметичні місткості та обов’язково підписувати назву сорту й дату закупівлі. Це допоможе не переплутати види борошна, які часто виглядають однаково.

