На глибині 6200 метрів знайшли чорні яйця: японські вчені відкрили їх і здивувалися

Глибоководна експедиція біля берегів Японії принесла сенсаційне відкриття.

На глибині майже 6200 метрів під поверхнею Тихого океану вчені виявили прикріплені до скелі таємничі чорні яйця – структури, в яких, як виявилося, перебував раніше невідомий вид плоских черв'яків.

Відкриття було зроблено під час робототехнічного дослідження абіссопелагічної зони – регіону, що характеризується екстремальним тиском, повною темрявою та обмеженими біологічними даними. Такі глибини є нижньою межею більшості океанських басейнів, де спостереження залишаються рідкісними і часто фрагментарними, пише The Daily Galaxy.

Дослідники з Токійського університету та Університету Хоккайдо витягли кілька таких об'єктів для аналізу, спочатку не будучи впевненими, чи це яйця, чи інша форма життя. Подальше детальне вивчення виявило щось набагато більш незвичайне, ніж очікувалося.

Відео дня

Роботизоване занурення виявило дивні чорні сфери

Об'єкти були вперше помічені під час занурення дистанційно керованого безпілотного підводного апарата на глибині приблизно 6200 метрів у Тихому океані. У дослідженні, опублікованому в журналі Biology Letters, пояснюється, що сфери виглядали синьо-чорними і були міцно прикріплені до скелі, виділяючись на тлі в іншому мізерного глибоководного середовища.

З огляду на дефіцит біологічних зразків із цієї зони, команда вирішила зібрати кілька екземплярів, незважаючи на те, що не знала про їхнє походження. Морський дослідник Ясунорі Кано, який керував апаратом, ініціював збір, щоб структури можна було вивчити в контрольованих умовах.

Що насправді приховували "чорні яйця"

Після доставки на поверхню зразки були відправлені фахівцям з безхребетних до Університету Хоккайдо. Первинні спостереження не відразу прояснили їхню природу. "Коли я вперше побачив їх, оскільки я ніколи не бачив коконів плоских черв'яків (і не знав, як вони виглядають)", – дослідник Кейїті Какуї спочатку запідозрив, що це можуть бути протисти.

Більш ретельний огляд змінив це припущення. Коли одну сферу розрізали, витекла молочна рідина, оголивши всередині маленькі крихкі білі організми. Какуї описав цей момент, пояснивши, що після витікання рідини:

"Я виявив в оболонці крихкі білі тіла і вперше зрозумів, що це кокон плоских черв'яків (Platyhelminthes). На той час я не знав, наскільки рідкісною була ця знахідка, і не міг визначити, до якої групи плоских черв'яків вони належать. Я з нетерпінням чекав можливості вивчити їх після повернення до своєї лабораторії".

Кожен кокон містив кілька плоских черв'яків, що розвивалися, що підтвердило: ці структури є репродуктивними капсулами, а не просто яйцями.

Новий рекорд глибини для плоских черв'яків

ДНК-аналіз пізніше підтвердив, що організми належать до раніше неописаного виду всередині типу Platyhelminthes. Як зазначає дослідження, тепер вони є найглибшою відомою знахідкою вільноживучих плоских черв'яків.

Раніше спостереження фіксували плоских черв'яків на глибині близько 5200 метрів, хоча ті знахідки були невизначеними, оскільки екземпляри були прикріплені до дрейфуючого матеріалу. Це нове відкриття надає чіткі докази того, що плоскі черв'яки живуть на глибині майже 6200 метрів.

Дослідники також зазначили, що ці глибоководні екземпляри зовні схожі на мілководних плоских черв'яків і не виявляють серйозних відмінностей у розвитку, незважаючи на екстремальне середовище. Ця деталь породжує питання про те, як такі організми виживають в умовах, які колись вважалися занадто суворими для їхнього виду.

