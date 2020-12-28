Дослідження коронавірусу і боротьба з кліматичними змінами лишаються головними темами, але нас чекають й інші важливі наукові прориви.

2021 рік буде переломним моментом у боротьбі з кліматичними змінами. Наступний президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що він буде намагатися відновити лідерство своєї країни в цьому питанні.

Зокрема, Вашингтон повернеться до Паризької кліматичної угоди, націленої на боротьбу з глобальним потеплінням.

Як пише Nature, ключовим моментом для переговорів про довкілля буде кліматична конференція в Глазго наступного листопада. Країни ще більше скоротять норми викидів парникових газів. І це відбудеться вперше з 2015 року, коли Паризька угода була підписана. ЄС і Китаю мають амбітні плани стати вуглецево-нейтральними до 2050-2060 років. Вчені пильно стежать за Байденом, чекаючи, чи встановить він схожу ціль для США.

Читайте такожМагнітні бурі в січні 2021 року: фахівці порадували прогнозомNature перелічує низку інших моментів у науці, за якими в 2021 році варто уважно стежити.

Детективи COVID-19

Спеціальна команда, створена ВООЗ, вирушать в Китаю вже в січні 2021 року. Її спеціалісти спробують виявити джерело пандемії COVID-19. До групи входять епідеміологи, вірусологи, дослідники охорони здоров'я людей і тварин. Своє дослідження вони почнуть в місті Ухань, де вперше був зафіксований коронавірус SARS-CoV-2 в 2019 році. На перших стадіях розслідування оцінить м'ясо і тварин, яких продають на горезвісного Уханському ринку. Саме його відвідали перші пацієнти з COVID-19. З цієї точки команда піде по слідах коронавірусу по всьому Китаю і за його межами. З'ясування походження коронавірусу може затягнутися на роки. Але експерти вважають, що вже до кінця 2021 року вони проллють світло на певну інформацію.

Вакцини і пандемія

Ще в 2020 році з'явилися перші затверджені для використання вакцини від COVID-19. Ефективність ще кількох нових препаратів стане відомою на початку 2021-го. Особливо цікавими будуть результати третьої фази клінічних випробувань препаратів, розроблених американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson. Ці щеплення, швидше за все, буле легше транспортувати, ніж препарати на основі РНК, створені Pfizer–BioNTech і Moderna, які вимагають зберігання при надзвичайно низьких температурах.

Читайте такожДані з кандидатом на вакцину від COVID-19 "хакнули"В кінці 2020 року Novavax запустила два процеси масштабних клінічних випробувань вакцин на основі білків з шипів коронавірусу. Ці тести проходять в США і Великій Британії. На початку 2021 року компанія опублікує свої висновки. За рік компанія здатна виготовити до двох мільярдів доз. Johnson & Johnson тим часом випробовує свою вакцину, яка повинна дати захист від COVID-19 після першого ж уколу. Тим часом, вакцини Pfizer і Moderna вимагають двох доз для однієї людини.

Нові правила для стовбурових клітин

Вчені з нетерпінням чекають на нові правила щодо проведення досліджень від "Міжнародного товариства дослідження стовбурових клітин" (ISSCR). Востаннє організація публікувала правила чотири роки тому. Перегляд у 2021 році, зокрема, буде стосуватися інструкцій щодо досліджень людських "подібних до ембріонів утворень", вирощених зі стовбурових клітин "в пробірці". Він може зняти обмеження, яке зобов'язувало вчених проводити дослідили над такими ембріонами лише впродовж 14 днів після запліднення. Розширення цього терміну може дати можливість краще зрозуміти, чому вагітність не рідко закінчується викиднями.

Переломний момент для ліків від хвороби Альцгеймера

Читайте такожВчені створили штучні нейрони для лікування важких хворобВлада США нарешті планує вирішити, чи можна давати пацієнтам перші ліки, які сповільнюють розвиток хвороби Альцгеймера. Препарат має назву aducanumab. Він був розроблений компанією Biogen. В його основі антитіла, які чіпляються до білка в мозкових клітинах під назвою амілоїд. Більшість вчених вважають, що саме він виступає головною причиною появи хвороби. Докази щодо ефективності препарату змішані. Два етапи третьої фази клінічних випробувань дали суперечливі результати. І незалежна панель радників переконали Управління продовольства і медикаментів США, що дані не виправдовують використання цих ліків. Єдині препарати, які наразі можуть приймати пацієнти з хворобою Альцгеймера, лікують когнітивні симптоми, такі як втрата пам'яті, а не боряться з розвитком самої хвороби.

На Марсі стає "людно"

Китай продовжить амбітне дослідження космосу в 2021 році. Апарат країни вирушить на Марс в лютому. Місія Tianwen-1 буде шукати воду і ознаки життя за допомогою 13 інструментів включно з камерами, радарами і аналізаторами часток. В разі успіху, це буде перша китайська місія з дослідження Марсу. А також це буде перший випадок, коли місія у складні одночасно орбітального апарату, посадочного модуля і марсохода приземляться на сусідній планеті. Місії ОАЕ і США теж прибудуть на Марс приблизно в той же час.

Довгоочікуваний запуск телескопа

Читайте також"Марс, ми йдемо!": прототип марсіанського корабля Starship вибухнув при посадці, але Маск налаштований оптимістично (відео)У жовтні нарешті відбудеться довгожданий запуск Космічного телескопа імені Джеймса Вебба. Його розробили в NASA і називають "найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом в історії". Він коштував 8 мільярдів доларів. Новинка спробує повторити успіх телескопа Хаббла, який після запуску в 1990 році спричинив революцію в астрономії, провівши більше 1,3 мільйонів спостережень. Телескоп Вебба буде розпізнавати більший спектр хвиль різної довжини, ніж Хаббл. Це дозволить вченим дивитися вглиб Всесвіту.

Брижі в просторі

Радіо-астрономи будуть на межі демонстрації нового способу виявлення гравітаційних хвиль, використовуючи пульсацію нейтронних зірок як маяків. Точно вимірюючи сигнали від цих пульсарів, команди вчених в Європі, Північній Америці й Австралії намагаються виявити довгохвильові брижі в просторі, створені супермасивними чорними дірами, які обертаються одна навколо одної в центрах далеких галактик.

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Переклад: Лесь Димань