Так звані "Стовпи творіння" насправді являють собою холодні щільні хмари газоподібного водню і космічного пилу в сузір'ї Змії.

Так звані "Стовпи творіння" - одне з найкрасивіших місць в космосі, і тепер новий космічний телескоп "Джеймс Вебб" звернувся до нього знову і зняв ще один неймовірний ракурс.

Як повідомляє Бі-бі-сі, цю картину відображав кожен потужний телескоп, включаючи "Хаббл", який робив це двічі: в 1995 і 2014 роках.

Так звані "Стовпи творіння" насправді являють собою холодні щільні хмари газоподібного водню і космічного пилу в сузір'ї Змії, приблизно в 6500 світлових роках від Землі.

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"Стовпи" знаходяться в центрі того, що астрономи називають об'єктом Мессьє 16, (М16) або туманністю Орел. Це - активна область зореутворення.

"Вебб", оснащений інфрачервоними детекторами, може бачити більшу частину світлорозсіюючих ефектів в пилових частинках, що складають "стовпи", що допомагає досліджувати активність новонароджених сонць.

"Я вивчаю туманність Орел з середини 1990-х років, намагаюся заглянути всередину "Стовпів", що простягнулися на кілька світлових років, які нам показав "Хаббл", щоб знайти там всередині молоді зірки. Я завжди вірив у те, що коли це місце сфотографує "Джеймс Вебб", знімки будуть просто приголомшливими. Так воно і виявилося", - прокоментував професор Марк Маккоріан, старший радник з науки Європейського космічного агентства.

Стовпи в M16 підсвічуються і формуються ультрафіолетовим світлом підвищеної інтенсивності, яке виходить від масивних довколишніх зірок. Але це випромінювання також і руйнує вежі.

Насправді, якби ми могли чудесним чином переміститися в це місце прямо зараз, то ніяких веж там, швидше за все, вже б не було. Ми бачимо їх тільки тому, що перед нами їх далеке минуле. Світлу, яке зафіксував "Вебб" знадобилося 6500 років, щоб досягти його дзеркал.

Телескоп "Джеймс Вебб"

Телескоп "Джеймс Вебб", вартістю $10 млрд, є спільним проектом космічних агентств США, Європи і Канади. Він був запущений 25 грудня 2021 року і вважається наступником космічного телескопа "Хаббл". Телескоп відправили в подорож на 1,5 млн км. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 м.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом найрізноманітніших зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 млрд років.

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