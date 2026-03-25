Вітротурбіни можуть використовувати не лише для енергії: що пропонують інженери

На тлі глобального переходу до "зеленої" енергії вітроенергетика знаходить несподіване застосування.

Вітрові турбіни в сучасному суспільстві можуть служити іншим цілям, окрім генерації електроенергії. У міру того як перехід до екологічно чистої енергії набирає обертів у всьому світі, підсектор вітроенергетики демонструє колосальне зростання.

Однак останні інновації в технологіях вітрогенераторів показують, що деякі компанії прагнуть розробити нове призначення для цієї галузі, пише The Pulse.

Як енергія вітру увірвалася в сучасне суспільство

За останні десятиліття, коли вітроенергетика набрала популярності, її вплив на наше суспільство став глибоким. Сучасні морські вітрові турбіни перетворилися на величезні споруди, які вищі за більшість культових пам'яток. Висота деяких турбін тепер сягає 280 метрів, що майже можна порівняти з висотою Ейфелевої вежі.

Компоненти вітрових турбін також стають більшими. Лопаті новітніх генераторів можуть бути довші за футбольне поле. Тепер ми знаємо, що всього один оберт цих масивних лопатей здатний виробити достатньо енергії, щоб забезпечувати сім'ю з трьох осіб протягом цілого тижня. Але одна з недавніх інновацій наділила вітрові турбіни ще однією найважливішою функцією у міру ускладнення наших технологій.

Вплив ринку відновлюваної енергії

Переважна більшість країн зобов'язалася перейти на чисту енергію, відмовившись від виробництва на основі викопного палива на користь більш кліматично дружнього сектора. Ринок вітроенергетики став значним глобальним роботодавцем. Останні дані показали, що за нинішніх темпів прогресу лише один сектор вітроенергетики може забезпечити близько 4 мільйонів робочих місць по всьому світу.

Наслідки операції "Епічна лють" в Ірані змусили низку країн задіяти свої стратегічні нафтові резерви, щоб заповнити дефіцит, спричинений війною. Але, як ми знаємо, мінливий енергетичний ринок залежить від безлічі факторів, і останнім впливом стала необхідність охолодження численних дата-центрів ШІ, які технологічні гіганти будують по всьому світу. Google нещодавно представив план будівництва свого новітнього дата-центру для ШІ, який "не п'є воду".

Отже, яку роль може відіграти підсектор вітроенергетики у розвитку ШІ, який зараз відбувається в екосистемі бігтеху? Знакова технологічна компанія дала дивовижну відповідь на це питання.

Ринок ШІ трансформується завдяки Aikido Technologies

Компанія Aikido Technologies нещодавно оприлюднила свій план будівництва плавучого морського дата-центру для ШІ, який повністю живиться від вітрових турбін. Ця інноваційна розробка спрямована на вирішення серйозних проблем, пов'язаних з нестачею землі для дата-центрів ШІ, а також з тим, як живити й охолоджувати ці неймовірно величезні й гарячі центри збору даних, що з'являються по всьому світу.

Деякі нові розробки передбачають занурення вітрових турбін у море, щоб вони працювали як генератори енергії припливів. Але ця інновація спрямована на використання енергії вітру для живлення і, що важливіше, охолодження дата-центрів ШІ, які стали необхідністю в сучасному світі.

Як ця нова вітряна турбіна вплине на ринок ШІ

Кожна система об'єднує в одному блоці вітрову турбіну потужністю 15–18 МВт зі стандартною системою накопичення енергії, а також обчислювальну систему потужністю 10–12 МВт, спеціально розроблену для обслуговування сектору ШІ.

Дата-центр використовує пасивну систему охолодження, яка передає тепло, що виділяється, у навколишню морську воду. Aikido Technologies визначила кілька морських ділянок, де можна використовувати цю інновацію. Перший прототип пристрою вже працює в Норвегії.

Нові розробки в галузі технологій вітроенергетики стали звичним явищем, але цей проєкт спрямований на співпрацю з сектором ШІ задля прогресу суспільства.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені створили матеріал, який може назавжди змінити цемент і бетон.

Вас також можуть зацікавити новини: