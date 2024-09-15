Людиноподібні мавпи нерідко займаються самолікуванням, поїдаючи рослини з цілющими властивостями.

Вчені з Габону знайшли чотири нові види рослин, які мають раніше невідомі лікарські властивості.

Вони зробили це відкриття, вивчивши тропічні рослини, які їдять дикі горили і використовують народні лікарі, пише Бі-бі-сі. Лабораторні дослідження показали, що в складі цих рослин є велика кількість антиоксидантів, а також речовини, які відмінно можуть боротися з мікробами. Одна з речовин показала ефективність у боротьбі з так званими супербактеріями, стійкими до антибіотиків.

Відомо, що людиноподібні мавпи часто займаються самолікуванням, вживаючи рослини з цілющими властивостями. Під час дослідження габонські вчені спочатку відстежували, які рослини їдять горили, що живуть у національному парку Мукалаба-Дуду.

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Потім, поспілкувавшись з місцевими цілителями, вони виділили зі списку рослин чотири "перспективні" види для детального вивчення: бавовняне дерево, один із підвидів кротона, африканський тик і фігове дерево.

У корі цих дерев, яку використовують у народній медицині для лікування всього - від безпліддя до розладу шлунка, було знайдено широкий спектр хімічних речовин, що мають лікарську дію: від фенолів до флавоноїдів.

Усі чотири види показали антибактеріальну активність у боротьбі з одним із видів супербактерій - штамом кишкової палички з множинною лікарською стійкістю.

"Це свідчить про те, що горили в процесі еволюції навчилися їсти корисні рослини, і підкреслює величезні прогалини в наших знаннях про тропічні ліси Центральної Африки", - прокоментувала професорка антропології Університету Дарема (Велика Британія) Джоанна Сетчелл, яка брала участь у дослідженні разом із командою науковців із Габону.

Природа Габону

У Габоні є великі та майже не досліджені тропічні ліси, в яких водяться дикі слони, горили, шимпанзе та інші тварини, а також росте безліч невідомих вченим рослин.

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