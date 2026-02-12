Названо найзавантаженіший аеропорт світу: хто очолив рейтинг

Місто при цьому бореться зі зростанням транспортного навантаження та вартості життя.

Міжнародний аеропорт Дубая закріпив статус найзавантаженішого авіаційного вузла світу, обслуживши рекордні 95,2 мільйона пасажирів у 2025 році.

Як пише The Independent, в Дубаї на 5% зросла кількість туристів порівняно з минулим роком. Емірат прийняв безпрецедентну кількість відвідувачів – 19,6 млн осіб, що стало третім поспіль роком рекордної кількості прибулих.

Цей аеропорт стабільно нарощує показники. Для порівняння, у 2024 році він обслужив 92,3 млн пасажирів, у 2023 році – 86,9 млн. До пандемії, у 2019 році, пасажиропотік становив 86,3 млн, а у 2018 році – 89,1 млн.

Відео дня

Найпопулярнішим напрямком для вильоту пасажирів залишалася Індія – 11,9 млн пасажирів. Далі йдуть Саудівська Аравія (7,5 млн) та Велика Британія (6,3 млн). Загалом аеропорт співпрацює зі 108 авіакомпаніями, які виконують рейси до 291 міста у 110 країнах.

Водночас місто бореться зі зростанням транспортного навантаження та вартості життя, що створює додатковий тиск як на громадян ОАЕ, так і на іноземців, які працюють у країні.

У перспективі влада планує перенести основні операції до іншого міжнародного аеропорту Аль-Мактум, що розташований приблизно за 45 км від міста. Після модернізації вартістю близько 35 млрд дол. перенесення заплановане на 2032 рік.

Останні новини світової авіації

12 лютого авіакомпанія Deutsche Lufthansa AG скасувала сотні рейсів, що вилітали з німецьких аеропортів. Причиною тоді став одноденний страйк, який влаштували пілоти та бортпровідники у відповідь на затягнуті переговори щодо укладення колективного договору.

11 лютого стало відомо, що угорський лоукостер Wizz Air вирішив розширити дію нової послуги Wizz Class "бізнес-класу", на всю свою маршрутну мережу.

Вас також можуть зацікавити новини: