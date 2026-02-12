Зрада чи дурість: військові РФ критикують Кремль за обмеження Telegram, - The Telegraph

Черговий виток боротьби російської влади за "суверенний інтернет" викликав бурхливу реакцію серед тих, хто підтримує війну проти України.

Російські солдати та військові блогери обрушилися з критикою на Кремль після того, як влада обмежила доступ до месенджера Telegram. Роскомнадзор заявив про введення найжорсткіших на сьогоднішній день обмежень щодо Telegram. Російський інтернет-регулятор Роскомнадзор пояснив, що цей крок [з "уповільненням" месенджера] спрямований на захист громадян від "злочинного і терористичного" контенту, що стало черговим етапом тиску Москви на вільний інтернет.

За останні півроку щонайменше тричі вводилися нові ліміти для Telegram і WhatsApp, аудіо- та відеодзвінки на обох платформах заблоковані ще з серпня. При цьому не менше трьох чвертей населення Росії старше 13 років регулярно користуються цим додатком. До їх числа входять військові, чиновники Кремля, державні ЗМІ та урядові органи – включаючи сам Роскомнадзор, пише The Telegraph.

Повідомляється, що окупаційні підрозділи на передовій в Україні використовують Telegram для передачі координат цілей і відстеження наближення дронів.

Спочатку Starlink, потім Telegram

Це оголошення, що послідувало за відключенням Ілоном Маском терміналів Starlink, викликало бурю обурення, особливо в великій екосистемі агресивних російських військових блогерів. Будучи прихильниками війни і джерелом постійних зведень з фронту в Telegram, вони стають все більш критичними і незручними для держави.

ЗМІ пишуть, що військові кореспонденти є "головним опорою інформаційного простору війни для простих росіян", діючи поза жорстко контрольованими наративами державних ЗМІ. Вони підтримують прямий зв'язок із солдатами на передовій, які постачають їм ексклюзивні новини та кадри бойових дій. Цей контент блогери перетворюють на збір коштів для окупаційної армії.

"Тисячі військовослужбовців залишаться без зв'язку, що на тлі триваючого наступу призведе до фатальних наслідків", – попередив один з російських військових кореспондентів

Інший відомий військовий кореспондент Олександр Сладков заявив:

"Захід влаштував нам дводенний нокаут з відключенням Starlink, а тепер ми і цей канал управління та зв'язку ховаємо. Так чим саме ми повинні перемагати, якими інструментами? Нісенітницею і польовими телефонами ТА-57 [радянський провідний аналоговий апарат]?"

Один з російських націоналістів відреагував жорсткіше, заявивши, що "коли деяких людей, які прийшли до влади з нізвідки, потягнуть до горезвісної Гааги, ніхто навіть не пикне".

Бюрократія проти війни

Через чотири роки повномасштабної війни армія РФ, як і раніше, не має надійної системи зв'язку власного виробництва і залишається залежною від приватних платформ. У більшій частині російської армії, аж до взводного рівня, чати в Telegram стали ситуативними центрами логістики, де підрозділи координують збори, закупівлю боєприпасів та обладнання.

Додаток також використовується на вищих рівнях для створення саморобних "розвідувально-ударних контурів", що дозволяють військовій розвідці передавати координати цілей безпосередньо артилерії та авіації, минаючи формальні командні канали.

Висловлюються побоювання, що російська ППО може "осліпнути", оскільки мобільні групи покладаються на додаток для відстеження українських далекобійних дронів і координації ударів у реальному часі. Навіть В'ячеслав Гладков, губернатор прикордонної Бєлгородської області, яка регулярно піддається атакам дронів, висловив занепокоєння тим, що "уповільнення Telegram-каналів може вплинути на передачу оперативної інформації".

Кремль заперечує очевидне

Кремль заперечує поширеність додатка у військах. "Я не думаю, що можна уявити, щоб управління на передовій здійснювалося через Telegram або будь-який інший месенджер", – заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше російські війська використовували геймерську платформу Discord для трансляції відео з дронів і координації штурмів. Раптова заборона Discord у 2024 році викликала лють на фронті і серед військових кореспондентів, які назвали це бюрократичною помилкою, що позбавила окупантів частини критично важливого інструменту.

Ситуацію частково рятувало те, що російські солдати могли використовувати трофейні або "сірі" термінали Starlink. Однак на початку лютого новий "білий список", введений Міноборони України, призвів до відключення Starlink майже у 90% російських підрозділів, поваливши зв'язок росіян на передовій у хаос. Багато блогерів припускають, що обмеження Telegram тільки поглиблять плутанину.

Джерело, близьке до Кремля, і зовсім повідомило, що Москва планує повністю заблокувати додаток до вересня, коли мають відбутися вибори до Держдуми, щоб обмежити негативні настрої. Незалежні ЗМІ також б'ють на сполох: без Telegram їхня здатність поширювати інформацію всередині Росії може бути задушена.

