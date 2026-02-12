Росії не буде на засіданні 'Ради миру' Трампа, - Захарова

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова додала, що Москва продовжує роботу щодо підготовки позиції стосовно цієї організації.

Росія не буде представлена на першому засіданні "Ради миру", яку ініціював чинний президент США Дональд Трамп, повідомила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє Telegram-канал ТАСС.

Видання процитувало заяву Захарової про те, що на першому засіданні, яке заплановано вже на 19 лютого, представників Росії не буде.

Також представниця МЗС РФ додала, що Москва продовжує роботу щодо підготовки позиції стосовно цієї організації.

Відео дня

"Раду миру" Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що джерела у США та дипломатичних колах повідомили Axios, що перше засідання "Ради миру" має відбутися в Вашингтоні 19 лютого.

Журналісти розповіли, що адміністрація США хоче використати цю зустріч для для реалізації другого етапу угоди про припинення вогню в Газі, а також для того, щоб зібрати кошти на відновлення анклаву.

Також відомо, що засідання "Ради миру" планують провести в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь. Один зі співрозмовників додав, що адміністрація Трампа почала перевіряти, хто зі світових лідерів може бути присутнім на ній.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп коментуючи запрошення до "Ради миру" російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що в нього є кілька "суперечливих кандидатів, але це люди, які виконують свою роботу". Він додав, що ці люди мають величезний вплив.

Варто зазначити, що очільник Кремля заявляв, що Росія готова направити 1 млрд доларів до "Ради миру", щоб закріпити за собою статус постійного члена. Однак, ці кошти він запропонував взяти із заморожених у США російських активів.

Російський диктатор додав, що Москва і Вашингтон обговорюють використання решти заморожених у США російських коштів для відновлення територій, які постраждали в ході розв'язаної ним війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: