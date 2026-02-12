Лінія фронту біля Покровська дуже гнучка: начальник штабу назвав причину

Військовий зазначив, що росіяни втрачають дуже багато техніки на етапі намагання доставки всього необхідного своїм військовим.

Лінія фронту на Покровському напрямку досить гнучка через новітні технології, тому дані про просування можуть змінюватись щогодини.

Про це в етері КИЇВ24 розповів Ігор Яременко, начальник штабу Дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Нацгвардії.

"Сили оборони це розуміють, активно працює наша розвідка, тому логістичні повітряні шляхи, які зараз використовуються, теж контролюються. Бійці максимально знищують всі логістичні можливості росіян, щоб вони не могли повноцінно забезпечувати свої підрозділи", - розповів про ситуацію Яременко.

10 лютого повідомлялося, що на півночі Покровська тривають бойові зіткнення. Росіяни намагаються розвивати подальший наступ на місто. Як повідомляв 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, у смузі їхньої відповідальності оперативна обстановка залишається складною.

А 2 лютого пілот батальйону безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" розповідав, що на Покровському напрямку атаки окупантів відбуваються як з боку Гришиного, так і з боку Родинського, що на північний схід від Покровської агломерації. За словами "Гуся", відбуваються механізовані штурми. Днями було знищено російський танк.

