США більше не стримують ворогів: союзники НАТО втратили довіру, - опитування Politico

У Німеччині, Франції, Британії та Канаді більшість респондентів назвали США ненадійним союзником.

Нове опитування POLITICO засвідчило різке падіння довіри до США серед ключових союзників по НАТО. У Німеччині, Франції, Великій Британії та Канаді все більше громадян не вважають Вашингтон надійним партнером і сумніваються, що Сполучені Штати захищають демократію або поділяють їхні цінності.

Дослідження, проведене лондонською соціологічною компанією Public First, показало: в усіх опитаних країнах значно більше людей назвали США ненадійним союзником, ніж надійним. Зокрема, половина дорослих у Німеччині та 57% у Канаді вважають США ненадійними. У Франції частка тих, хто дотримується такої думки, більш ніж удвічі перевищує кількість респондентів, які назвали Вашингтон надійним партнером.

Крах трансатлантичної довіри

У Великій Британії, Франції та Німеччині негативне сприйняття США переважає позитивне за ключовими показниками – чи захищають Сполучені Штати демократію, чи поділяють спільні цінності та чи залишаються гарантом безпеки.

У Франції лише 17% респондентів погодилися з твердженням "США поділяють наші цінності", тоді як 49% висловили протилежну думку. У Німеччині 50% заявили, що Вашингтон не поділяє їхніх цінностей, а лише 18% вважають, що США захищають демократію.

За словами керівника досліджень Public First Себа Райда, ще рік тому європейці сприймали США як "ненадійного, але критично важливого союзника, який стримує ворогів". Нині ж, зазначає він, дедалі більше громадян не вірять у саму ідею трансатлантичного стримування в межах НАТО.

Політична напруга і гучні заяви

Погіршення ставлення пов’язують із політикою президента Дональда Трампа та низкою дипломатичних конфліктів – від торговельних суперечок до заяв про можливу анексію Гренландії. Додаткову напругу спричинив торішній виступ віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції, який викликав різку реакцію в Європі.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні раніше заявив, що світ "перебуває посеред розриву, а не переходу" у відносинах зі США. Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня розкритикував "погрози та залякування" з боку Вашингтона та назвав адміністрацію Трампа "відкрито антиєвропейською".

Попри це, частина респондентів у Німеччині, Франції та Великій Британії вважає, що відносини можуть покращитися після завершення президентського терміну Трампа.

Як проводили опитування

Опитування POLITICO було проведене з 6 по 9 лютого серед 10 289 дорослих у США, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині – щонайменше по 2000 респондентів у кожній країні. Дані зважували за віком, статтю та регіоном. Загальна похибка становить ±2 відсоткові пункти для кожної країни.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що НАТО потрібно "переосмислити". За його словами, у Європі мають радикально збільшити свої інвестиції в оборонні можливості, аби відігравати значущу роль.

Натомість посол США при Альянсі Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати Америки не намагаються розвалити НАТО або підірвати існуючий світовий порядок.

