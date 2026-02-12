Кобри 'автостопом' захоплюють нові території Індії, - дослідження

Дослідники виявили, що королівські кобри можуть випадково "подорожувати" товарними та пасажирськими потягами, опиняючись у непридатних для життя районах Гоа.

Королівські кобри в Індії можуть розширювати свій ареал завдяки одній із найжвавіших залізничних мереж у світі. До такого висновку дійшли вчені, які проаналізували понад два десятиліття даних і зафіксували випадки появи змій у несподіваних місцях – зокрема поблизу великих залізничних коридорів, пише The Independent.

Йдеться про королівську кобру Західних Гат (Ophiophagus kaalinga) – вразливий вид, що зазвичай мешкає у внутрішніх лісистих районах штату Гоа, поблизу річок і струмків, далеко від популярних прибережних зон. Однак нове дослідження показало, що змії з’являються в районах, які значно гірше підходять для їхнього природного існування.

Аналіз записів про порятунок змій і перевірених місцевих повідомлень за 2002–2024 роки виявив 47 місць перебування O. kaalinga у Гоа – 18 на півночі штату та 29 на півдні. П’ять із цих випадків були зафіксовані поблизу жвавих залізничних маршрутів.

"Примітно, що п’ять записів про королівську кобру, які трапляються вздовж жвавих залізничних коридорів, мали найнижчу прогнозовану ймовірність, як і передбачає наша модель", – зазначили автори дослідження, опублікованого в журналі Biotropica.

Дослідники також звернули увагу на зростання кількості повідомлень про змій у поїздах і на станціях. Із поширенням смартфонів та соціальних мереж таких випадків стало більше. Три інциденти зафіксували протягом одного 30-денного періоду, а "багато інших з’явилися в соціальних мережах".

Науковці припускають, що змії можуть потрапляти до вагонів випадково – зокрема через наявність гризунів та інших змій, які є їхньою здобиччю, а також завдяки можливості сховатися під час перевезень. У підсумку це може сприяти ненавмисному розширенню ареалу виду.

"Наші висновки свідчать про інший, більш пасивний механізм: залізниці можуть виступати не просто коридорами для активного руху, а й високошвидкісними каналами", – пишуть дослідники.

За їхніми словами, потенціал залізниць ненавмисно з’єднувати популяції через інакше непридатні середовища існування є новим і недооціненим аспектом взаємодії людини та дикої природи.

