Lufthansa скасувала сотні рейсів з аеропортів Німеччини через страйки, - Bloomberg

Німецька асоціація аеропортів прогнозує, що буде скасовано понад 460 рейсів, і це безпосередньо торкнеться близько 69 000 пасажирів.

Авіакомпанія Deutsche Lufthansa AG скасувала сотні рейсів, що вилітали з німецьких аеропортів у четвер, 12 лютого, повідомляє Bloomberg.

Причиною став одноденний страйк, який влаштували пілоти та бортпровідники у відповідь на затягнуті переговори щодо укладення колективного договору.

Видання зазначає, що страйк розпочався о 00:01 за місцевим часом і триватиме до 23:59 12 лютого. Він призвів до скасування як комерційних, так і вантажних рейсів, а також відбувся за день до прибуття світових лідерів на Мюнхенську конференцію з безпеки.

В матеріалі зазначається, що німецький авіаперевізник очікує "масові скасування рейсів". Водночас, він не надав конкретних цифр через те, що "ситуація постійно змінюється".

Lufthansa заявила, що намагається обмежити вплив, перебронюючи пасажирів на інші авіакомпанії групи, до якої входять Austrian Airlines, Eurowings і Swiss.

Видання розповіло, що у пасажирів є можливіть обміняти квитки на поїздки Deutsche Bahn, національної залізничної компанії.

В статті зазначається, що останній страйк пілотів відбувся в 2022 році. За підрахунками аналітиків Morgan Stanley, включаючи Акселя Стассе, цього разу він може торкнутися понад 140 000 місць, що може призвести до втрати доходу в розмірі близько 27 млн євро або 32 млн доларів.

Страйки виникли в результаті провалу переговорів між Lufthansa та профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit щодо фінансування пенсій, а також невдалих переговорів з профспілкою UFO, що представляє інтереси бортпровідників стосовно нового трудового договору.

Видання підкреслює, що найбільша авіаційна група Європи стикається з посиленням тиску з метою підвищення прибутковості на переповненому ринку. Також серед списку викликів, що стоять перед авіакомпанією, є затримки з поставками літаків, високі податки та збори, а також проблеми з впровадженням преміум-салону Allegris.

Генеральний директор авіакомпанії Карстен Шпор з метою підвищення рентабельності запланував об'єднання хаб-авіакомпаній та скорочення 4000 адміністративних робочих місць.

В статті йдеться, що флагманський перевізник Lufthansa, який переживає складні часи, стикається зі значно вищими витратами на екіпаж, ніж новіші підрозділи, такі як City Airlines і Discover, де вони на 40% нижчі. Через це група переводить більшу частину свого парку літаків для коротких перельотів з основної авіакомпанії.

Нові правила перевезення компанії Lufthansa

Раніше УНІАН повідомляв, що з 15 січня 2026 року Lufthansa Group оголосила, що більше не допускає використання пауербанків на своїх авіарейсах. Також портативні зарядні пристрої не дозволяється розміщувати у верхніх багажних відсіках. Водночас, буде обмежена кількість портативних зарядних пристроїв на одного пасажира – максимум дві одиниці. В компанії заявили, що їх можна зберігати при собі, в кишені сидіння або в ручній поклажі під сидінням. Пауербанки повинні мати максимальну потужність батареї 100 ват-годин, вони мають бути попередньо схвалені авіакомпанією, перш ніж їх можна буде пронести на борт.

Також ми писали, що чимало людей беруть в подорож домашніх тварин. Кілька європейських та міжнародних авіакомпаній дозволяють перевозити маленьких собак у салоні, серед яких є й Lufthansa. Водночас, компанії висувають до власників низку вимог при перевезенні собак. Тому, пасажирам потрібно знати правила компанії, адже політика може відрізнятися залежно від маршруту та літака. Також слід знати, що при подорожі до країни ЄС, власнику тварини потрібно отримати від ветеринара ветеринарного сертифіката здоров'я домашньої тварини.

