Цього разу полярне сяйво можна було побачити й в Україні.

Північне сяйво в небі над Північною Америкою та Європою у цьому місяці, ймовірно, було найсильнішим за останні століття, повідомляє NASA, передає The Independent.

"За повідомленнями про полярні сяйва, видимі до 26 градусів магнітної широти, цей нещодавній шторм може конкурувати з деякими з найнижчих спостережень полярних сяйв, зафіксованих за останні п'ять століть", - зазначили в агентстві та додали, що "вчені все ще оцінюють цей рейтинг".

Відомо, що полярні сяйва від зеленого до рожевого кольорів виникають через взаємодію заряджених частинок Сонця з газами в атмосфері Землі. Найбільш видовищні полярні сяйва виникають тоді, коли Сонце випускає великі хмари частинок, що називаються корональними викидами маси.

"Видимість полярного сяйва не є ідеальним мірилом, але вона дозволяє нам порівнювати протягом століть", - зауважив професор-дослідник з Університету Колорадо в Боулдері Делорес Кніпп.

Здебільшого полярні сяйва можна побачити тільки у високих широтах, до прикладу, у Канаді, Скандинавії та іноді на півночі Великої Британії. Проте потужна геомагнітна буря, яку спричинило Сонце, призвела до того, що 10 травня сліпуче сяйво з'явилося далі на південь до екватора. Це була найсильніша сонячна буря, яка вразила планету з 2003 року.

Зазначається, що з 3 по 9 травня NASA зареєструвало понад 80 "помітних" сонячних спалахів, які сталися у двох активних регіонах на Сонці. Деякі з цих спалахів призвели до приголомшливих полярних сяйв, що спричинили тимчасове відключення світла, вивели з ладу супутники та змусили змінити маршрути польотів у північній півкулі.

У NASA додали, що ключова область на Сонці, яка відповідає за нещодавню бурхливу космічну погоду, наразі відвертаються від Землі, проте інформація, яка була отримана від сонячних подій, може допомогти астрономам на довгі роки

"Ми будемо вивчати цю подію роками. Вона допоможе нам перевірити межі наших моделей і розуміння сонячних штормів", - підкреслила в.о. директора Бюро аналізу космічної погоди NASA "Від Місяця до Марса" Тереза Ньєвес-Чинчілла.

Природні явища в Україні - останні новини

Зазначимо, що в Україні цього місяця теж можна було побачити красу північного сяйва. Неймовірне природне явище спостерігали, зокрема, жителі Чернігівської області та Сумської областей.

Також повідомлялось, що у небі над Дніпром помітили цікаве явище, а саме сонячне гало. Відомо, що це оптичне явище, за якого навколо сонця утворюється кільце або дуга, створюючи враження вінця або корони навколо світила.

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