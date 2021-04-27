Світлове викривлення пояснюють максимальним наближенням Місяця до нашої планети.

Останні два дні нічне небо планети освітлює квітнева повня, відома як «рожева суперповня».

Читайте такожHubble сфотографував гламурну туманність "Намисто" (фото)«Рожева» суперповня названа на честь рослини, відомої як гірський флокс — вона росте на сході США і є однією з перших поширених весняних квітів.

При цьому Місяць не забарвлюється у рожевий колір. Його поверхня лише на вигляд здаватиметься на 14% більшою і на 30% яскравішою за типову повню. Супутник Землі має теплий золотистий відтінок.

Світлове викривлення пояснюють максимальним наближенням Місяця до нашої планети – з нічним світилом розділяє тільки 357 615 кілометрів (середня відстань – 384 400 кілометрів).

Цього року можна буде спостерегти ще два схожих явища – 26 травня і 24 червня.

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Автор: Яна Ставська