Останні два дні нічне небо планети освітлює квітнева повня, відома як «рожева суперповня».
Читайте такожHubble сфотографував гламурну туманність "Намисто" (фото)«Рожева» суперповня названа на честь рослини, відомої як гірський флокс — вона росте на сході США і є однією з перших поширених весняних квітів.
При цьому Місяць не забарвлюється у рожевий колір. Його поверхня лише на вигляд здаватиметься на 14% більшою і на 30% яскравішою за типову повню. Супутник Землі має теплий золотистий відтінок.
Світлове викривлення пояснюють максимальним наближенням Місяця до нашої планети – з нічним світилом розділяє тільки 357 615 кілометрів (середня відстань – 384 400 кілометрів).
Цього року можна буде спостерегти ще два схожих явища – 26 травня і 24 червня.
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