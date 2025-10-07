Дослідники нарешті визначили точний вік будівництва храму.

Карнакський храм у Єгипті, розташований приблизно за 480 кілометрів на південь від столиці, Каїра, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і щороку приймає мільйони туристів. Як пише DailyMail, цей храм називають найважливішим релігійним комплексом Стародавнього Єгипту, але його походження досі залишалося загадкою.

Однак нещодавно вчені з Саутгемптонського університету провели найповніше геоархеологічне дослідження Карнакського храму. Вони стверджують, що він був побудований близько 4000 років тому групою еліти як місце поклоніння верховному і могутньому богу Амону-Ра. Це божество, шановане в усьому Єгипті, на той час являло собою сплав "невидимого" бога повітря Амона і бога сонця Ра.

За словами експертів, їхні висновки поклали кінець суперечкам про найбільш раннє заселення і будівництво Карнакського храму. Як розповів автор дослідження доктор Бен Пеннінгтон газеті DailyMail, раніше існувало дві основні версії. Згідно з першою, храм був побудований дуже рано, близько 3000 р. до н. е. Згідно з другою, він, імовірно, датується пізнішим періодом, близько 2000 р. до н. е.

"Ми виявили, що більш рання дата неможлива, а більш пізня дата підтверджується наявними даними", - сказав він.

Так, учені проаналізували 61 зразок осадових порід і десятки тисяч керамічних фрагментів, знайдених на території храму і навколо нього. Це дало їм змогу скласти карту змін ландшафту навколо храму впродовж його історії та зібрати нові дані про вік Карнакського храму.

На думку групи, це місце було непридатне для постійного проживання приблизно до 2520 року до н.е., оскільки регулярно затоплювалося швидкою течією Нілу. Натомість, за оцінками дослідників, найбільш раннє поселення в Карнаку, імовірно, з'явилося в епоху Стародавнього царства (бл. 2591-2152 рр. до н.е.) внаслідок розвитку річкових русел.

Знайдені на місці розкопок керамічні фрагменти підтверджують це відкриття, причому найбільш ранні датуються приблизно 2305-1980 рр. до н.е.

При цьому дослідники стверджують, що земля, на якій був побудований храм, утворилася, коли річкові русла врізалися в суходіл із заходу і сходу, створюючи острів на височині, оточений водою. А давньоєгипетські тексти епохи Стародавнього царства стверджують, що бог-творець Амон-Ра проявився у вигляді височини, що виходить з "озера".

"Це нове дослідження надає безпрецедентні відомості про еволюцію Карнакського храму: від невеликого острова до однієї з визначальних установ Стародавнього Єгипту", - сказав Пеннінгтон.

Раніше біля берегів Єгипту знайшли затонулий стародавній порт, який служив великим морським вузлом за часів Клеопатри VII, останнього фараона країни.

