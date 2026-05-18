Хокінг мав рацію: людство почало йти за його найпохмурішим сценарієм

За життя він неодноразово говорив про те, що людству потрібно підготувати запасний варіант, де можна буде оселитися, окрім Землі.

Останні попередження знаменитого фізика Стівена Хокінга, які він зробив перед смертю, сьогодні звучать вже не як наукова фантастика, а як тривожний прогноз, який людство стрімко наближає до реальності.

Перед смертю Хокінг неодноразово заявляв: у людей залишається вкрай мало часу, щоб стати багатопланетним видом і почати освоєння інших світів. На думку вченого, якщо людство продовжить існувати тільки на Землі, рано чи пізно воно зіткнеться з катастрофою глобального масштабу, пише Spacedaily.

Ще у 2017 році Хокінг попереджав, що людство має покинути Землю протягом найближчих 100 років, інакше ризик вимирання стане критичним. Тоді багато хто вважав ці заяви перебільшенням, проте зараз більшість загроз, про які говорив фізик, почали стрімко наближатися.

Головною небезпекою Хокінг називав штучний інтелект (ШІ). Він побоювався, що розвиток ШІ вийде з-під контролю людини і в майбутньому машини повністю замінять людей. Незадовго до смерті вчений заявляв, що створення повноцінного ШІ може стати як найбільшим досягненням цивілізації, так і її кінцем.

Сьогодні експерти з безпеки ШІ визнають: технології розвиваються швидше, ніж створюються механізми контролю. Міжнародні дослідження вказують на зростаючі ризики, пов'язані з автономними системами та генеративним штучним інтелектом.

Не менш серйозною загрозою Хокінг вважав кліматичну кризу. В одному з інтерв’ю він попереджав, що Земля може одного разу перетворитися на подобу Венери – з екстремальною температурою та непридатними для життя умовами.

Зараз кліматологи фіксують рекордне потепління. Наприклад, 2024 рік став першим в історії, коли середня глобальна температура перевищила позначку в 1,5°C відносно доіндустріального періоду. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері також досягла максимуму за мільйони років.

На чому наполягав Хокінг

Крім того, фізик попереджав про загрози ядерної війни, пандемій, генетично модифікованих вірусів та падіння астероїдів. На його думку, ці загрози значно підвищують ризик глобальної катастрофи на Землі.

Саме тому Хокінг наполягав на тому, що людство має створити так звану "страховку" за межами Землі. Він підкреслював, що йдеться не про фантазії щодо колонізації Марса, а про виживання цивілізації.

"Людство не повинно тримати всі яйця в одному кошику або на одній планеті", – говорив вчений.

