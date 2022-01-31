Мініатюрна галактика знаходиться в південному сузір'ї Живописець і може дати астрономам цінне уявлення про загальну еволюцію галактик.

Космічний телескоп Hubble зробив фото дивакуватої карликової галактики NGC 1705.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика NGC 1705

Ця мініатюрна галактика знаходиться в південному сузір'ї Живописець (лат. Pictor) приблизно в 17 мільйонах світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Галактику відкрив британський математик і астроном Джон Гершель у грудні 1834 року. Цей об'єкт міститься в оригінальній редакції Нового загального каталогу (найвідоміший в аматорській астрономії каталог незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

"NGC 1705 - це космічний дивак - він невеликий, неправильної форми, і нещодавно в ньому відбулося утворення зірок, відоме як спалах зореутворення", - повідомляють астрономи.

За словами науковців, NGC 1705 та інші карликові неправильні галактики, подібні до неї, можуть дати цінне уявлення про загальну еволюцію галактик.

"Карликові неправильні галактики, як правило, містять кілька елементів, крім водню або гелію, і вважаються подібними до найперших галактик, які населяли Всесвіт", - повідомляють астрономи.

Дані, показані на фото, отримані з серії спостережень, покликаних розкрити взаємодію між зірками, зоряними скупченнями та іонізованим газом у сусідніх галактиках, що утворюють зірки.

Спостерігаючи за особливою довжиною хвилі світла, відому як H-alpha (спектральна лінія серії Бальмера атома водню, що належить видимій частині спектру, має темно-червоний колір, - УНІАН), астрономи прагнули виявити тисячі емісійних туманностей - областей, що утворюються, коли молоді гарячі зірки "купають" хмари газу, що їх оточують, ультрафіолетовим світлом, змушуючи їх світитися.

Сузір'я Живописець

Це невелике сузір'я південної півкулі, розташоване між зіркою Канопус та Магелановою туманністю. Містить 49 зірок, які видно неозброєним оком. З території України його не видно.

Вважається новим сузір'ям - його запровадив французький астроном Нікола Лакайль у 1756 році під оригінальною назвою "Станок живописця" або "Мольберт" (лат. Equuleus Pictoris). Згодом назву було скорочено до Pictor.

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Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

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JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які успішно розгорнулися. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені. Наприкінці січня 2022 року телескоп був виведений на задану орбіту.

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