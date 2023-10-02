Глечики закорковані та добре збереглися.

Спільна археологічна місія Єгипту, Німеччини та Австрії виявила під час розкопок сотні глечиків зі стародавнім вином витримкою в 5 тисяч років. Про це повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Як повідомляється, важлива знахідка була зроблена в Абідосі. Вчені виявили сотні герметичних глечиків, які ніколи не відкривалися. У глечиках виявили залишки вина. Також під час розкопок в цьому місці знайдено похоронні меблі.

За словами археологів, глечики мають великі розміри і знаходяться в хорошому збереженні, а вік залишків вина становить близько 5000 років.

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Усередині гробниці цариці Меретнейт також знайшли табличку з написами. Археологи встановили, що гробниця побудована з необробленої цегли, глини і дерев'яних дощок. Поруч з могилою також знаходиться група з 41 могили її придворних та слуг, що вказує на те, що ці могили були побудовані в різні періоди часу.

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