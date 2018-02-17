Астролог назвав найнебезпечніші дати 2018 року

Найбільш велика ймовірність різних стихійних лих, аварій буде поблизу сонячних і місячних затемнень.

Астролог Ігор Нікішин вважає, що 2018 рік не більше і не менше насичений катаклізмами і катастрофами, ніж інші роки.

За його словами, найбільш велика ймовірність різних стихійних лих, аварій буде поблизу сонячних і місячних затемнень. Про це сказав директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби на чаті в "Главреді".

"Критичні віхи — відповідно, поблизу сонячних і місячних затемнень — 15 лютого, 13 і 27 липня, а також 11 серпня. Ще додатково дати підвищеної аварійності та катастроф: 19 квітня — 1 травня, 3-9 травня, 11-16 травня, 19-21 липня, 3-4 серпня, 7-11 жовтня, 15-19 жовтня, 22-26 жовтня, 28 жовтня -2 листопада", - зазначив Нікішин.

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Крім того, астролог прогнозує різні протестні акції навесні та восени поточного року.

"Можу сказати, що положення планет до середини травня, і після 6 листопада сприяють стихійних бунтів, протестних акцій, пожеж, вибухів і терактів. А період з середини травня до початку листопада пов'язаний, швидше, з фінансовими катаклізмами і, можливо, новою хвилею світової економічної кризи", - сказав Нікішин.