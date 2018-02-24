Батько Гриба заявив про погіршення стану здоров’я сина через умови утримування в російському СІЗО

Бранець не отримує належного лікування, але пускати до нього українських лікарів російські тюремники відмовляються.

Батько кремлівського бранця Павла Гриба боїться за життя сина, бо його здоров’я дуже похитнулось.

Як йдеться в сюжеті ТСН, уперше за три місяці український консул зміг провідати Павла та побачив, що хлопець схуд і скаржиться на біль у шлунку.

Бранець не отримує належного лікування, але пускати до нього українських лікарів російські тюремники відмовляються, так само не хочуть передати і необхідні для Павла ліки. Під час зустрічі Павлу вперше дозволили розмовляти українською, проте розпитувати про умови утримання в СІЗО та перебіг слідства консулам заборонили.

"Ми все, що можна, всі можливі наші важелі державні стараємось робити, тільки, на жаль, усі ці звернення Російська Федерація ігнорує... Ми будемо продовжувати, бо у нас іншого виходу немає. Якщо йому не давати ніякої допомоги, то він просто, сидячи там в СІЗО, звідти вже не вийде живим", - розповів батько в’язня Ігор Гриб.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 р. член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО.

Рішенням Октябрьського районного суду Краснодара від 15 грудня 2017 року термін тримання під вартою Павла Гриба продовжено до 4 березня 2018 року.

1 лютого, батько Павла Гриба висловив занепокоєння щодо стану здоров'я сина.

22 лютого український консул вперше отримав змогу поспілкуватися з викраденим з території Білорусі та незаконно арештованим в Російській Федерації громадянином України Павлом Грибом українською мовою.