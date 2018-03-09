"У мій човник іноді сідають пасажири": Тіна Кароль здивувала відвертим зізнанням про особисте життя (відео)
11:31, 09 березня 2018Суспільство
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Щоб докладніше пояснити свій стан, співачка також виголосила вірш: "Мій човник пливе, випадкових пасажирів переправляє. Щастя так і не знайшла".
Українська співачка Тіна Кароль поділилася подробицями особистого життя і назвала самотність своїм натхненням.
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Таке визнання зірка зробила на прем'єрі музичного фільму "Інтонації", повідомляє ТСН.
"Моя самотність – моє натхнення. Щастя не буває багато. Ти щасливий в професії, але нещасний в любові. Іноді це можна об'єднати. Зараз це не так. Я не драматизую", – прокоментувала стосунки з чоловіками Кароль.
Щоб докладніше пояснити свій стан, співачка також виголосила вірш: "Мій човник пливе, випадкових пасажирів переправляють. Щастя так і не знайшла".
За словами Кароль, "це говорить про те, що в її човник іноді сідають пасажири".
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