"У мій човник іноді сідають пасажири": Тіна Кароль здивувала відвертим зізнанням про особисте життя (відео)

Щоб докладніше пояснити свій стан, співачка також виголосила вірш: "Мій човник пливе, випадкових пасажирів переправляє. Щастя так і не знайшла".

Українська співачка Тіна Кароль поділилася подробицями особистого життя і назвала самотність своїм натхненням.

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Таке визнання зірка зробила на прем'єрі музичного фільму "Інтонації", повідомляє ТСН.

"Моя самотність – моє натхнення. Щастя не буває багато. Ти щасливий в професії, але нещасний в любові. Іноді це можна об'єднати. Зараз це не так. Я не драматизую", – прокоментувала стосунки з чоловіками Кароль.

Щоб докладніше пояснити свій стан, співачка також виголосила вірш: "Мій човник пливе, випадкових пасажирів переправляють. Щастя так і не знайшла".

За словами Кароль, "це говорить про те, що в її човник іноді сідають пасажири".