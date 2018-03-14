До реєстру неплатників аліментів потрапили вже понад 170 тисяч осіб

Реєстр оновлюється щоденно, у ньому є депутати та посадовці, розповів міністр юстиції.

На сьогодні у публічному реєстрі неплатників аліментів вже перебуває понад 170 тис. осіб, 7 тисяч оголошено в загальнонаціональний розшук.

Читайте такожПонад 7 тисяч неплатників аліментів оголошені в розшук - ПетренкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Павло Петренко заявив під час засідання уряду.

"Наразі цей реєстр щоденно оновлюється, в ньому вже є в публічному доступі понад 170 тис. злісних неплатників аліментів. У ньому є і депутати, і чиновники", - сказав міністр.

Петренко також розповів, що з початку дії закону, яким введено нові інструменти впливу на боржників з виплати аліментів, 82 тис. боржників було заборонено виїзд за кордон.

"80 тис. боржників отримали заборону керування транспортними засобами, близько 79 постанов було винесено щодо заборони користування зброєю. 7 тис. боржників оголошено в загальнонаціональний розшук", - заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (реєстраційний номер 7277).

Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти. Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів та ін., а також обмежити в праві полювання.

Також введено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

4 січня президент Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, а 6 лютого було презентовано реєстр неплатників аліментів.