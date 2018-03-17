На Житомирщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло двоє людей (фото)

У будинку в дальній житловій кімнаті співробітники ДСНС виявили тіла двох людей, які лежали на підлозі без ознак життя.

На Житомирщині під час пожежі у житловому будинку загинуло двоє людей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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16 березня о 21:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку в Новоград-Волинському. Рятувальників про це повідомили правоохоронці.

На момент прибуття чергового караулу вогнеборців на місце події було встановлено, що вогонь охопив дах на площі 35 кв.м. До того ж, за словами сусідів, стало відомо, що там можуть знаходитися люди. Керівник гасіння пожежі, оцінивши обстановку, залучив додаткові сили та засоби для безперебійної подачі води.

Через сильну задимленість потрапити до житлових кімнат було неможливо, тому рятувальникам довелося застосувати апарати на стиснутому повітрі для захисту органів дихання.

У будинку в дальній житловій кімнаті співробітники ДСНС виявили тіла двох людей, які лежали на підлозі без ознак життя. Рятувальники винесли їх на двір. Ними виявилися власник оселі та його співмешканка.

Бійці ДСНС загоряння локалізували о 21:50 та ліквідували о 23:20. Вогонь встиг знищити 40 кв.м покрівлі, пошкодити дві житлові кімната та веранду.

Усі обставини події на даний час встановлюються.