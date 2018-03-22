Затриманий у столичному метро з вибухівкою чоловік виявився учасником "Руху нових сил" - Шкіряк

Чоловік є активним учасником партії Саакашвілі.

Затриманий сьогодні на станції київського метро "Житомирська" чоловік з запасами вибухівки виявився учасником "Руху нових сил".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що затриманий Тарас Гересик є активним учасником партії "Рух нових сил", лідером якого є нев'їздний до України Міхеїл Саакашвілі.

"Коментарі зайві", - додав Шкіряк.

"Раніше громадянин Гресик був помічений під час масових акцій протесту восени 2017 року біля Верховної Ради, деякий час жив у наметовому містечку і крутився навколо офісу Партії "Рух Нових сил Саакашвілі", - написав на своїй сторінці нардеп Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, у Києві на станції метро «Житомирська» правоохоронці затримали 28-річного киянина, у якого вилучили тротилову шашку вагою близько 100 грамів, приблизно стільки пластиду, запали та детонатори.