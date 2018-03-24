Дві клінічні смерті та страшні побиття: український політв’язень розповів про тортури у російській тюрмі

Він також сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом.

До Олексія Сизоновича, засудженого у РФ за звинуваченням у тероризмі, допустили українського консула.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Політв’язня мучить головний біль, адже, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті.

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«Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом", – розповіла консул України в Новосибірську Діана Іванова.

"Консула не хотіли пускати, тому що після побиття голова Сизоновича була вся чорна і вдвічі більше розміром, ніж зараз. Зараз людина виглядає нормально. А коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали дуже багато гриму", – зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, влітку Північно-Кавказький військовий суд Російської Федерації засудив до 12 років колонії суворого режиму українця Олексія Сизоновича за звинуваченням у незаконному перетині кордону і підготовці теракту в місті Каменськ-Шахтинський (Ростовська область).