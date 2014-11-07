На сході України українським ЗМІ довіряють більше, ніж російським - опитування

Три чверті респондентів не довіряють інформації про ситуацію на сході України, яку озвучують російські ЗМІ. Інформації в українських мас-медіа не довіряє 42%, і дещо більше (52%) довіряє.

Найменший авторитет українські ЗМІ мають у східних областях. Там значно менше опитаних довіряють і більше тих, хто не довіряє інформації від українських ЗМІ про ситуацію на Донбасі. Також у регіоні значно менше опитаних, які зовсім не довіряють, і більше тих, хто довіряє російським ЗМІ. Але при цьому сумарний рівень довіри до українських ЗМІ (36%) вищий, ніж до російських (24%). У Києві, Західному і Північному регіонах значно більше респондентів не довіряє інформації з російських ЗМІ зовсім і значно більше довіряють українським ЗМІ в основному.

Більша частина опитаних (68%) схвалюють санкції США, ЄС та інших країн щодо Росії: частка респондентів, які підтримують санкції повінстю, зросла за останній місяць (з 38% до 45%).

Значно більше респондентів, які повністю схвалюють щодо Росії, проживає в Західному (62%) і Центральному (55%) регіонах, а також у Києві (62%), в той час, як на Сході та Півдні значно більше абсолютно негативного ставлення до санкцій (29%).

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При цьому, сукупна кількість тих, хто не вважає, що санкції можуть сприяти припиненню вогню на Донбасі, більш, ніж удвічі переважає кількість тих, хто вважає, що санкції можуть бути дієвими. Але, все ж таки, спостергіається зростання частки респондентів, які скоріше вірять в ефективність санкцій.

Однозначно не вірить, що економічні та персональні санкції проти керівництва Росії вплинуть на припинення боїв на сході України, менше ¼ респондентів – цей показник зменшився з 31% до 23% за останній місяць. У той же час зросла частка респондентів, які скоріше вірять у дієвість санкцій (з 17% до 21%). У Східному регіоні значно більше респондентів вважають, що санкції однозначно не можуть спричинити припнення бойових дій (30%), в той час, як у Західному регіоні таких опитаних значно менше (11%).

За останні 2 місяці показник позитивного ставлення до бойкоту товарів російського виробництва повернувся на рівень липня 2014 р. (з 62% до 56%). При цьому знизилась кількість респондентів, які особисто бойкотують товари російського виробнивта. Їхня частка впала з 50% в серпні до 44% в жовтні.

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Восьма хвиля дослідження проводилася з 11 по 14 жовтня 2014 р. методом онлайн-опитування. Географія: вся Україна, міське населення. Цільова аудиторія: чоловіки і жінки 18 – 55 років. Вибірка – 1000 чоловік, квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.