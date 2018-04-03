Укрпошта оновить автопарк у лізинг від ПриватБанку

Укрпошта та ПриватБанк реалізували спільний проект, що дозволить оновити автопарк компанії за рахунок спеціальної програми лізингу, розробленої найбільшим державним банком.

Як повідомив перший заступник голови правління ПриватБанку Олег Сергеєв, у рамках першого етапу угоди на суму майже 40 млн грн, Укрпошта отримає 83 нових брендованих авто європейського виробництва, що відповідають сучасним потребам компанії. Завдяки програмі лізингу оновлення автопарку пошти не потребує значного залучення власних коштів компанії.

«Затверджена стратегія ПриватБанку передбачає активізацію кредитування реального сектора економіки України. Для реалізації цієї стратегії банк пропонує різноманітні продукти, у т. ч. лізинг, розроблений з урахуванням потреб підприємств різної форми власності. До нової програми вже приєдналися наші партнери з Укрпошти, – зазначив Олег Сергеєв. – Умови програми найкраще підходять для проектів оновлення інфраструктури держкомпаній та українських міст. Окрім вигідних фінансових умов лізингу, банк забезпечує кваліфіковану підтримку проекту на всіх етапах реалізації: від розробки фінансового плану до постачання авто чи, наприклад, тролейбусів, як у рамках ще одного масштабного проекту – оновлення парку міського транспорту в Дніпрі».

Перша партія лізингових брендованих автомобілів Укрпошти вже курсують вулицями Львова. За словами в. о. генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, стрімкий розвиток є стратегічною метою компанії, що забезпечує й партнерство з такими провідними та високотехнологічними банками, як ПриватБанк.

«Ми продовжуємо налагоджувати та прискорювати логістичні процеси, вкладаємо значні інвестиції в технології та розвиток. Лише за останній рік закупили нових авто більше, ніж за 5 попередніх років, – зазначив Ігор Смілянський. – Перша партія новеньких лізингових автомобілів працюватиме на маршрутах Львівщини, згодом такі машини стануть обличчям нової Укрпошти в усіх регіонах країни».