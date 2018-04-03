Укрпошта оновить автопарк у лізинг від ПриватБанку

16:50, 03 квітня 2018
Суспільство
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НК

«Затверджена стратегія ПриватБанку передбачає активізацію кредитування реального сектора економіки України. Для реалізації цієї стратегії банк пропонує різноманітні продукти, у т. ч. лізинг, розроблений з урахуванням потреб підприємств різної форми власності. До нової програми вже приєдналися наші партнери з Укрпошти, – зазначив Олег Сергеєв. – Умови програми найкраще підходять для проектів оновлення інфраструктури держкомпаній та українських міст. Окрім вигідних фінансових умов лізингу, банк забезпечує кваліфіковану підтримку проекту на всіх етапах реалізації: від розробки фінансового плану до постачання авто чи, наприклад, тролейбусів, як у рамках ще одного масштабного проекту – оновлення парку міського транспорту в Дніпрі».

Перша партія лізингових брендованих автомобілів Укрпошти вже курсують вулицями Львова. За словами в. о. генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, стрімкий розвиток є стратегічною метою компанії, що забезпечує й партнерство з такими провідними та високотехнологічними банками, як ПриватБанк.

«Ми продовжуємо налагоджувати та прискорювати логістичні процеси, вкладаємо значні інвестиції в технології та розвиток. Лише за останній рік закупили нових авто більше, ніж за 5 попередніх років, – зазначив Ігор Смілянський. –  Перша партія новеньких лізингових автомобілів працюватиме на маршрутах Львівщини, згодом такі машини стануть обличчям нової Укрпошти в усіх регіонах країни».

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