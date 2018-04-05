Замах на Мосійчука організував співробітник Головного розвідуправління Росії - СБУ

12:21, 05 квітня 2018
Суспільство
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оновлено
УНИАН

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Про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«Представник ГРУ та співучасники використовували для підготовки теракту проти Мосійчука гараж в одному з кооперативів. Там виявили зброю і вибухівку. (Одного з фігурантів справи на прізвище – ред.) Мятних – затримано. Інших оголошено в розшук і повідомлено про підозру заочно. Можуть бути інші співучасники», – сказав Кононенко.

«ГРУшник їздив до України за підробленим українським паспортом, виготовленим навмисно для теракту проти Мосійчука. Мета – посіяти хаос, спровокувати посилення протистояння. Але потрібен був саме Мосійчук. Чому – пізніше розповімо», – проанонсував співробітник спецслужби.

Також Кононенко розкрив деталі про фігурантів теракту. Зокрема, за його словами за результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб, причетних до вчинення теракту. "Ними виявилися громадяни України: Григорян Олександр Феліксович (11.07.1974 року народження, уродженець Азербайджану, зареєстрований у місті Покров Дніпропетровської області); Лисак Ігор Миколайович (05.08.1980 року народження, уродженець Волинської області, зареєстрований у місті Києві). На даний час обидва перебувають на території РФ", - сказав він.

Крім того, він додав, що до групи осіб, причетних до вчинення теракту, входив М’ятник Михайло Анатолійович – 2.06.1981 року народження, уродженець та житель міста Києва, а також інші, на даний час невстановлені особи, серед яких – громадянин РФ, співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Згідно з отриманими даними СБУ, рольова участь кожного з них полягала в наступному: «організатор злочину – невстановлена особа чоловічої статі представник Головного управління Генштабу ЗС РФ, який прибув з РФ до України та перебував у період з 9.09 по 11.09 2017 року та з 10.10 по 13.10 2017 року з метою організації знайомства між Лисаком та Григоряном та постановки завдань».

За словами Кононенка, безпосереднім виконавцем теракту став Григорян, який проводив заходи з рекогносцировки (огляд) місцевості поблизу розташування телеканалу «Еспресо» та декількох інших об’єктів в місцях ймовірної появи Ігоря Мосійчука. Спільно з Лисаком Григорян виготовляв та приводив в дію саморобний вибуховий пристрій.

У СБУ відзначили, що Григорян 5 вересня 2017 року в’їхав на територію України з території окупованого Криму автомобільним транспортом. Після вчинення злочину 5 листопада 2017 року він пішки перетнув адмінмежу з Кримом. На даний час він перебуває на території РФ. «Лисак відповідав за придбання знарядь для вчинення злочину, оснащення мопеду саморобним вибуховим пристроєм, доставку та установку його на місце скоєння злочину», - додав Кононеко, зауваживши, що після скоєння злочину 28 жовтня 2017 року Лисак виїхав до Білорусі з подальшим переїздом до РФ.

Пособник у вчиненні теракту – М’ятник - здійснив спільно з Григоряном та Лисаком виготовлення саморобного вибухового пристрою та оснащенням ним мопеду. «Він використовував декілька гаражних боксів в одному із кооперативів міста Києва, де напередодні вчинення злочину неодноразово перебували його спільники», - зауважив Кононенко.

Перед тим на цьому ж брифінгу представник прокуратури Києва повідомив, що «допитали 800 свідків, вивчили відео зі 150 камер», а також що «попередньо підтверджується версія замаху на депутата».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2017 року стався вибух під стінами телеканалу «Еспресо» у Києві, двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення, зокрема народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Інцидент кваліфікували як терористичний акт.

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Теги: #Росія#СБУ#замах#Ігор Мосійчук