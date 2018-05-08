Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення

У цей день вшановують пам'ять жертв Другої світової війни.

Щорічно 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. У цей день у 1945 році Німеччина оголосила про свою капітуляцію у Другій світовій війні.

Саме у такому форматі пам'ять полеглих у Другій світовій війні сьогодні в Україні вшановують втретє, адже Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення тільки у 2015 році.

Читайте такожВідмова від традиції перенесення: в Україні хочуть скасувати "зайві" вихідніТоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Таким чином закон визначає вшанування пам'яті не тільки полеглих у війні радянських солдат, а й інших жертв нацизму. Також вшановують подвиги українського народу та його внесок у перемогу над нацизмом.

Символом пам'яті є червоний мак. Цьогоріч вінок з червоних маків прикрашатиме голову монументу "Батьківщини-матері" у Києві, біля якої проходитимуть урочисті заходи, приурочені до Дня пам'яті.

Цей день відзначають не тільки в Україні. У 2004 році 8 травня встановлено як День пам'яті та примирення Генеральною Асамблеєю ООН. З 2005 року пам'ять жертв Другої світової війни вшановують у багатьох країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, з нагоди Дня пам'яті та примирення понад 700 кадетів та дівчат вишикувалися у тризуб під монументом "Батьківщини-матері".