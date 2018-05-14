У Львові 16-річна "мажорка" на Porshe за влаштовану ДТП заплатила лише 1050 гривень штрафу (фото, відео)

Постраждалий розповів, що батько дівчини, який є співвласником декількох готелей у Львові, відмовляється відшкодувати кошти за авто.

У Львові неповнолітня дівчина влаштувала серйозне ДТП, за що заплатила лише два штрафи у розмірі по 525 гривень.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив потерпілий Василь Гукалюк. За його словами, разом з 16-літньою «мажоркою» на Porshe був її 8-річний брат, що сидів на пасажирському сидінні.

Гукалюк розповів, що її батько, який є співвласником декількох готелей у Львові та автобізнесу, відмовляється відшкодувати кошти за авто, аргументуючи тим, що постраждалий повинен був і міг загальмувати. Постраждалий зазначає, що на відео видно, як він загальмував і «навіть вивернув машину спеціально від пасажирської дверки порше, щоб не ранити водія і швидкість була 45км».

Батько мажорки, за словами чоловіка, стверджує, що розбите авто коштує «копійки».

«Я пропонував віддати мені гроші за авто і хай його забирає (або гроші за ремонт) або нехай мені купить таке саме авто, але він сказав, що не буде. Він вважає, що давати Порше 16-літній в руки і садити 8 літнього свого сина на переднє пасажирське це нормально. Чисто по-Мужицьки і по Пацанськи не хоче відшкодувати гроші за авто…», – пише Гукалюк.

За його словами, завдяки підтримці всіх людей котрі зробили більше 10 000 тис. репостів допису минулого разу він переміг у суд першої інстанції і його визнали не винним. «…Але який толк з цього? Вона 16-літня отримала два штрафи по 525 грн...Зараз почався новий суд і всіма силами вони відмовляються нести відповідальність і просто по-Мужицьки порішати і забути про цей випадок», – повідомив Гукалюк.

Він закликав людей підтримати його, адже «це Порше далі їздить Львовом», а за кермом та сама дівчина.