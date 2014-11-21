Прокурор Харківщини розповів подробиці вибуху: Якщо б мета була - підірвати підстанцію, її б підірвали

Злочинці, які вчора підірвали вибуховий пристрій біля Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові, не мали на меті підрив електропідстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

"Які саме цілі було поставлено, можуть сказати лише ті, хто це скоїв. Ми можемо тільки аналізувати", - зазначив Данильченко.

За його словами, згідно з тими об'єктивними даними, що правоохоронці отримали на місці події, перешкод для підриву саме підстанції не було.

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"Якщо б мета була - підірвати підстанцію, її було б підірвано. Вибуховий пристрій знаходився трохи зліва від власне приміщення електропідстанції. Там виявлено пошкодження від вибухової хвилі - вона пройшла крізь покрівлю. Але казати, що ціллю була підстанція, було б неправильно", - зазначив прокурор області.

Данильченко також додав, що вибуховий пристрій, використаний вчора, схожий на ті, що раніше вже використовувалися на території Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада близько 17:50 стався вибух на електропідстанції, що живить військовий шпиталь у Харкові. Постраждалих немає. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як умисне пошкодження майна шляхом вибуху або іншим загальнонебезпечним способом (ч. 2 ст. 194 КК України).